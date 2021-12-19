Сегодня, 19 декабря, в мире отмечают Международный день помощи бедным, который был установлен по инициативе ООН. Бедность — вынужденное отсутствие длительный период необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни.
В Украине 19 декабря отмечается профессиональный праздник — День адвокатуры. Дата была установлена указом президента страны 2 декабря 2002 года.
Церковный праздник 19 декабря
Верующие 19 декабря отмечают один из самых важных праздников — День святителя Николая Чудотворца. Он считается покровителем мореплавателей и путешественников. Святой Николай один из самых почитаемых в православном мире.
Он жил в III-IV веках и прославился как угодник Божий. Христиане верят, что он совершает чудеса в ответ на искренние молитвы нуждающихся.
Именины 19 декабря
Сегодня именины празднуют Максим, Николай, Дарья.
Приметы на 19 декабря:
- Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.
- Какая погода на Николая Зимнего, таким будет день Николая весеннего (22 мая).
- Морозный и солнечный день – признак того, что будет неурожай в следующем году.
- Ясная и холодная погода будет богатый урожай летом.
Что нельзя делать 19 декабря:
- Есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.
- Давать в долг.
- В этот день нельзя заниматься ремонтом, шить и стирать.