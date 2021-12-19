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День Святого Николая и адвокатуры: какой праздник 19 декабря

19 декабря 2021, 09:02
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
День Святого Николая и адвокатуры: какой праздник 19 декабря

Сегодня, 19 декабря, в мире отмечают Международный день помощи бедным, который был установлен по инициативе ООН. Бедность — вынужденное отсутствие длительный период необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни.

В Украине 19 декабря отмечается профессиональный праздник — День адвокатуры. Дата была установлена указом президента страны 2 декабря 2002 года.

Церковный праздник 19 декабря

Верующие 19 декабря отмечают один из самых важных праздников — День святителя Николая Чудотворца. Он считается покровителем мореплавателей и путешественников. Святой Николай один из самых почитаемых в православном мире.

Он жил в III-IV веках и прославился как угодник Божий. Христиане верят, что он совершает чудеса в ответ на искренние молитвы нуждающихся.

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Именины 19 декабря

Сегодня именины празднуют Максим, Николай, Дарья.

Приметы на 19 декабря:

  • Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.
  • Какая погода на Николая Зимнего, таким будет день Николая весеннего (22 мая).
  • Морозный и солнечный день – признак того, что будет неурожай в следующем году.
  • Ясная и холодная погода будет богатый урожай летом.

Что нельзя делать 19 декабря:

  • Есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.
  • Давать в долг.
  • В этот день нельзя заниматься ремонтом, шить и стирать.
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Теги
День Святого Николая , Календарь , Праздник
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