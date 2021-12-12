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День Сухопутних військ України: приємні привітання у листівках та СМС

12 Грудня 2021, 06:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Сухопутные войска Украины

День Сухопутних військ України щорічно припадає на 12 грудня. Свято почали відзначати ще 1997 року, роком пізніше формування сухопутних військ.

Цього дня варто привітати тих, хто служить чи служив у армії України у складі сухопутних військ. Це можуть бути члени механізованих та танкових військ, армійської авіації, ракетних військ, автомобільних військ, і навіть ППО.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Сухопутних військ України у листівках та СМС, які порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані. Теплі слова завжди мотивують та підтримують.

***
Сухопутні війська –
Слава армії і сила!
Ваша служба нелегка,
Нелегко і вашим милим.

Пост ваш – на передовій,
І стихія ваша – суша,
Нехай вас чекають завжди додому,
Нехай удача з вами дружить!

Нехай вам стопочку наллють –
Зі святом привітають,
Адже за вас сьогодні п’ють
Заперечення – відставить!

День Сухопутних Військ України
***
Ми не втомимося вітати героїв,
Яким не дають спокою
Загрози для найулюбленішої країни.

Пишайся Україно своїми Сухопутними військами,
І сміливими і зухвалими синами!
Ваших перемог всіх нам не злічити,
Хвала за це вам і честь!

День Сухопутних Військ України
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний український воїне,
Hащадок славних віків.

День Сухопутних Військ України
***
Нехай салюти гримлять і не стихають,
Сухопутні війська своє свято відзначають.
Заслуговують піхотинці до себе уваги,
Нагороди отримують за сміливість й відвагу.

Зі святом тебе я вітаю,
Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.
Щастя, миру, успіхів і добра,
Щоб професія престижною була.

День Сухопутних Військ України
***
Міцні засмальцьовані руки
І м’язи тверді, наче дуб.
На білій, як день, вишиванці
Блищить український тризуб.

В очах – крижана недовіра,
Як глобус блищить голова.
З Днем сухопутних військ України
Тебе щиро вітаю я!

День Сухопутних Військ України
***

День Сухопутних військ України — далеко не єдине свято, яке святкують військові. Наприклад, 12 вересня відзначали День танкіста, 3 листопада – День ракетних військ та артилерії, а День ППО – у першу неділю липня.

За даними щорічного рейтингу військової сили GFP, за 2021 рік армія України знаходиться на 25-му місці у світі бойової сили.

Календар церковних свят на грудень 2021 року

Церковний календар на грудень 2021 року включає багато свят. Наприклад, вірянии вшановують Великомученицю Варвару та Святителя Миколая Чудотворця.

Різдвяний піст у самому розпалі – він розпочався 28 листопада та триватиме до 6 січня вже 2022 року. 40 днів багато українців дотримуватимуться посту, щоб очиститися духовно та фізично. Ознайомитися з докладним календарем церковних свят грудня 2021 року можна у матеріалі Фактів ICTV.

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