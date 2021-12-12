День Сухопутних військ України щорічно припадає на 12 грудня. Свято почали відзначати ще 1997 року, роком пізніше формування сухопутних військ.
Цього дня варто привітати тих, хто служить чи служив у армії України у складі сухопутних військ. Це можуть бути члени механізованих та танкових військ, армійської авіації, ракетних військ, автомобільних військ, і навіть ППО.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Сухопутних військ України у листівках та СМС, які порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані. Теплі слова завжди мотивують та підтримують.
***
Сухопутні війська –
Слава армії і сила!
Ваша служба нелегка,
Нелегко і вашим милим.
Пост ваш – на передовій,
І стихія ваша – суша,
Нехай вас чекають завжди додому,
Нехай удача з вами дружить!
Нехай вам стопочку наллють –
Зі святом привітають,
Адже за вас сьогодні п’ють
Заперечення – відставить!
***
Ми не втомимося вітати героїв,
Яким не дають спокою
Загрози для найулюбленішої країни.
Пишайся Україно своїми Сухопутними військами,
І сміливими і зухвалими синами!
Ваших перемог всіх нам не злічити,
Хвала за це вам і честь!
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний український воїне,
Hащадок славних віків.
***
Нехай салюти гримлять і не стихають,
Сухопутні війська своє свято відзначають.
Заслуговують піхотинці до себе уваги,
Нагороди отримують за сміливість й відвагу.
Зі святом тебе я вітаю,
Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.
Щастя, миру, успіхів і добра,
Щоб професія престижною була.
***
Міцні засмальцьовані руки
І м’язи тверді, наче дуб.
На білій, як день, вишиванці
Блищить український тризуб.
В очах – крижана недовіра,
Як глобус блищить голова.
З Днем сухопутних військ України
Тебе щиро вітаю я!
***
День Сухопутних військ України — далеко не єдине свято, яке святкують військові. Наприклад, 12 вересня відзначали День танкіста, 3 листопада – День ракетних військ та артилерії, а День ППО – у першу неділю липня.
За даними щорічного рейтингу військової сили GFP, за 2021 рік армія України знаходиться на 25-му місці у світі бойової сили.
Календар церковних свят на грудень 2021 року
Церковний календар на грудень 2021 року включає багато свят. Наприклад, вірянии вшановують Великомученицю Варвару та Святителя Миколая Чудотворця.
Різдвяний піст у самому розпалі – він розпочався 28 листопада та триватиме до 6 січня вже 2022 року. 40 днів багато українців дотримуватимуться посту, щоб очиститися духовно та фізично. Ознайомитися з докладним календарем церковних свят грудня 2021 року можна у матеріалі Фактів ICTV.