День Сухопутних військ України щорічно припадає на 12 грудня. Свято почали відзначати ще 1997 року, роком пізніше формування сухопутних військ.

Цього дня варто привітати тих, хто служить чи служив у армії України у складі сухопутних військ. Це можуть бути члени механізованих та танкових військ, армійської авіації, ракетних військ, автомобільних військ, і навіть ППО.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Сухопутних військ України у листівках та СМС, які порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані. Теплі слова завжди мотивують та підтримують.

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Сухопутні війська –

Слава армії і сила!

Ваша служба нелегка,

Нелегко і вашим милим.

Пост ваш – на передовій,

І стихія ваша – суша,

Нехай вас чекають завжди додому,

Нехай удача з вами дружить!

Нехай вам стопочку наллють –

Зі святом привітають,

Адже за вас сьогодні п’ють

Заперечення – відставить!



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Ми не втомимося вітати героїв,

Яким не дають спокою

Загрози для найулюбленішої країни.

Пишайся Україно своїми Сухопутними військами,

І сміливими і зухвалими синами!

Ваших перемог всіх нам не злічити,

Хвала за це вам і честь!



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Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний український воїне,

Hащадок славних віків.



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Нехай салюти гримлять і не стихають,

Сухопутні війська своє свято відзначають.

Заслуговують піхотинці до себе уваги,

Нагороди отримують за сміливість й відвагу.

Зі святом тебе я вітаю,

Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.

Щастя, миру, успіхів і добра,

Щоб професія престижною була.



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Міцні засмальцьовані руки

І м’язи тверді, наче дуб.

На білій, як день, вишиванці

Блищить український тризуб.

В очах – крижана недовіра,

Як глобус блищить голова.

З Днем сухопутних військ України

Тебе щиро вітаю я!



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День Сухопутних військ України — далеко не єдине свято, яке святкують військові. Наприклад, 12 вересня відзначали День танкіста, 3 листопада – День ракетних військ та артилерії, а День ППО – у першу неділю липня.

За даними щорічного рейтингу військової сили GFP, за 2021 рік армія України знаходиться на 25-му місці у світі бойової сили.

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