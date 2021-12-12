День Сухопутных войск Украины ежегодно приходится 12 декабря. Праздник начали отмечать еще в 1997 году, годом позже формирования сухопутных войск.

В этот день стоит поздравить тех, кто служит или служил в армии Украины в составе сухопутных войск. Это могут быть члены механизированных и танковых войск, армейской авиации, ракетных войск, автомобильных войск, и даже ПВО.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Сухопутных войск Украины в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии. Теплые слова всегда мотивируют и поддерживают.

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С Днем сухопутных войск страны,

Для Украины так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать вам все важные даты.



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Сухопутные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага –

И вперед, к ноге нога.

Вы за Украину в ответе,

Ну а мы гордимся этим!



***

С Днем войск сухопутных тебя

Музыкой слов поздравляю,

Безмерно и чисто любя

Счастья тебе я желаю.

Желаю, чтоб верно служил

Танкистом иль просто в пехоте,

Чтоб долго и радостно жил,

Как дружба товарищей в роте.

Пусть счастье совьет для тебя

Гнездо безбедного быта,

Живи, всех в округе любя,

Свободно живи и открыто.



***

Сухопутным войскам Украины

Посвятим мы такой поздравок:

Пусть сияющим, ярким и длинным

Будет каждый обычный денек!

Пусть не слышится вой канонады,

А лишь мирные песни звучат.

Пусть угрозы безумца бен Лады

Граждан мира уже не страшат,

Пусть высокое сил благородство

Вам поможет порядок держать,

Чтоб войны уничтожить уродство,

Чтобы в мир снизошла благодать!



***

Сухопутных войск бойцов

Поздравляю я сейчас.

В душах будет пусть

Лишь радость и гармония у вас.

Чтобы все здоровы были,

Службу бравую несли.

В доме был достаток, счастье,

Детки славными росли.



***

День Сухопутных войск Украины — далеко не единственный праздник, который отмечают военные. К примеру, 12 сентября отмечали День танкиста, 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии, а День ПВО — в первое воскресенье июля.

По данным ежегодного рейтинга военной мощи GFP, за 2021 год армия Украины находится на 25-м месте в мире боевой мощи.

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