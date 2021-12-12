День Сухопутных войск Украины ежегодно приходится 12 декабря. Праздник начали отмечать еще в 1997 году, годом позже формирования сухопутных войск.
В этот день стоит поздравить тех, кто служит или служил в армии Украины в составе сухопутных войск. Это могут быть члены механизированных и танковых войск, армейской авиации, ракетных войск, автомобильных войск, и даже ПВО.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Сухопутных войск Украины в открытках и СМС, которые порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии. Теплые слова всегда мотивируют и поддерживают.
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С Днем сухопутных войск страны,
Для Украины так важны —
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
И славит Украина воинов своих всех,
Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем отмечать вам все важные даты.
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Сухопутные войска,
Ваша дружба так крепка.
Друг за друга постоите
Даже в самой страшной битве.
Одолеете врага –
И вперед, к ноге нога.
Вы за Украину в ответе,
Ну а мы гордимся этим!
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С Днем войск сухопутных тебя
Музыкой слов поздравляю,
Безмерно и чисто любя
Счастья тебе я желаю.
Желаю, чтоб верно служил
Танкистом иль просто в пехоте,
Чтоб долго и радостно жил,
Как дружба товарищей в роте.
Пусть счастье совьет для тебя
Гнездо безбедного быта,
Живи, всех в округе любя,
Свободно живи и открыто.
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Сухопутным войскам Украины
Посвятим мы такой поздравок:
Пусть сияющим, ярким и длинным
Будет каждый обычный денек!
Пусть не слышится вой канонады,
А лишь мирные песни звучат.
Пусть угрозы безумца бен Лады
Граждан мира уже не страшат,
Пусть высокое сил благородство
Вам поможет порядок держать,
Чтоб войны уничтожить уродство,
Чтобы в мир снизошла благодать!
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Сухопутных войск бойцов
Поздравляю я сейчас.
В душах будет пусть
Лишь радость и гармония у вас.
Чтобы все здоровы были,
Службу бравую несли.
В доме был достаток, счастье,
Детки славными росли.
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День Сухопутных войск Украины — далеко не единственный праздник, который отмечают военные. К примеру, 12 сентября отмечали День танкиста, 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии, а День ПВО — в первое воскресенье июля.
По данным ежегодного рейтинга военной мощи GFP, за 2021 год армия Украины находится на 25-м месте в мире боевой мощи.
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