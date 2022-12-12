День сухопутних військ ЗСУ щороку відзначають 12 грудня. Свято з’явилося 1997 року, через рік після завершення формування сухопутних військ ЗСУ.
У лавах ЗСУ вважаються механізовані, танкові, ракетні війська, артилерія, армійська авіація, війська протиповітряної оборони, десантно-штурмові війська та ССО.
Саме час привітати всіх, хто захищає нашу незалежну Україну на суші, не даючи окупанту захопити наші землі. Тяжка робота хоробрих воїнів дозволяє кожному з нас прокинутися у вільній країні.
Факти ICTV підготували привітання з Днем сухопутних військ у листівках, віршах та прозі, які розтоплять серце кожному воїну. Мотивація та підтримка нагадає захисникам, за що вони борються.
***
Вітаємо всіх причетних з Днем Сухопутних військ України! Військова служба – це гідне заняття. Для нас всіх спокійніше від думки про те, що саме ви захищаєте нас і забезпечуєте нашу безпеку. Нехай же у вас все буде відмінно і в особистому, і в професійному плані. Зі святом!
***
Ви – наш захист і опора, бійці сухопутних військ. Борг ваш священний – в будь-який час невтомно охороняти спокій нашої Батьківщини. Сьогодні, в цю чудову дату, прийміть наші вітання і душевні побажання здоров’я, успіхів і благополуччя!
***
Ми не втомимося вітати героїв,
Яким не дають спокою
Загрози для найулюбленішою країни,
пишайся Україна
Своїми сухопутними військами,
І сміливими і зухвалими синами!
Ваших перемог всіх нам не злічити,
Хвала за це Вам і честь!
***
Ви не вовки морські, але небезпечні тигри,
Нехай тремтить ворог, посивівши на бігу.
Ні, не жадаєте крові, а бажаєте миру,
Але готові відсіч дати ви будь-кому.
Нехай небезпека в засідці, не дасте їй волі,
Розламаєте кліщі, розтиснете лещата.
Ви бажаєте миру і не жадаєте крові,
Але ворогу залишається тільки вити від туги.
***
Сухопутні війська,
У цей день вам побажаю,
Буде служба нехай легка,
Безпечно протікає.
І хай з неба на погон
До вас всі зірочки злітають,
Ви країни нашої заслін,
Весь народ вас поважає!
Слава Україні!
***
Грудень іде на повний хід – саме час подумати про свята січня. Перший місяць 2023 року принесе українцям багато свят – церковних та державних. Ознайомитись із повним календарем свят січня 2023 року можна на Фактах ICTV.