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День Сухопутних військ України 2022 – привітання у прозі, віршах та листівках

12 Грудня 2022, 08:45
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
ВСУ

День сухопутних військ ЗСУ щороку відзначають 12 грудня. Свято з’явилося 1997 року, через рік після завершення формування сухопутних військ ЗСУ.

У лавах ЗСУ вважаються механізовані, танкові, ракетні війська, артилерія, армійська авіація, війська протиповітряної оборони, десантно-штурмові війська та ССО.

Саме час привітати всіх, хто захищає нашу незалежну Україну на суші, не даючи окупанту захопити наші землі. Тяжка робота хоробрих воїнів дозволяє кожному з нас прокинутися у вільній країні.

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Факти ICTV підготували привітання з Днем сухопутних військ у листівках, віршах та прозі, які розтоплять серце кожному воїну. Мотивація та підтримка нагадає захисникам, за що вони борються.

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Вітаємо всіх причетних з Днем Сухопутних військ України! Військова служба – це гідне заняття. Для нас всіх спокійніше від думки про те, що саме ви захищаєте нас і забезпечуєте нашу безпеку. Нехай же у вас все буде відмінно і в особистому, і в професійному плані. Зі святом!

***

Ви – наш захист і опора, бійці сухопутних військ. Борг ваш священний – в будь-який час невтомно охороняти спокій нашої Батьківщини. Сьогодні, в цю чудову дату, прийміть наші вітання і душевні побажання здоров’я, успіхів і благополуччя!

День ВСУ

***

Ми не втомимося вітати героїв,
Яким не дають спокою
Загрози для найулюбленішою країни,
пишайся Україна
Своїми сухопутними військами,
І сміливими і зухвалими синами!
Ваших перемог всіх нам не злічити,
Хвала за це Вам і честь!

День ВСУ

***

Ви не вовки морські, але небезпечні тигри,
Нехай тремтить ворог, посивівши на бігу.
Ні, не жадаєте крові, а бажаєте миру,
Але готові відсіч дати ви будь-кому.
Нехай небезпека в засідці, не дасте їй волі,
Розламаєте кліщі, розтиснете лещата.
Ви бажаєте миру і не жадаєте крові,
Але ворогу залишається тільки вити від туги.

День ВСУ

***

Сухопутні війська,
У цей день вам побажаю,
Буде служба нехай легка,
Безпечно протікає.

І хай з неба на погон
До вас всі зірочки злітають,
Ви країни нашої заслін,
Весь народ вас поважає!

Слава Україні!

День ВСУ

***

Грудень іде на повний хід – саме час подумати про свята січня. Перший місяць 2023 року принесе українцям багато свят – церковних та державних. Ознайомитись із повним календарем свят січня 2023 року можна на Фактах ICTV.

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Теги
ЗСУ Привітання зі святами
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