День сухопутних військ ЗСУ щороку відзначають 12 грудня. Свято з’явилося 1997 року, через рік після завершення формування сухопутних військ ЗСУ.

У лавах ЗСУ вважаються механізовані, танкові, ракетні війська, артилерія, армійська авіація, війська протиповітряної оборони, десантно-штурмові війська та ССО.

Саме час привітати всіх, хто захищає нашу незалежну Україну на суші, не даючи окупанту захопити наші землі. Тяжка робота хоробрих воїнів дозволяє кожному з нас прокинутися у вільній країні.

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Факти ICTV підготували привітання з Днем сухопутних військ у листівках, віршах та прозі, які розтоплять серце кожному воїну. Мотивація та підтримка нагадає захисникам, за що вони борються.

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Вітаємо всіх причетних з Днем Сухопутних військ України! Військова служба – це гідне заняття. Для нас всіх спокійніше від думки про те, що саме ви захищаєте нас і забезпечуєте нашу безпеку. Нехай же у вас все буде відмінно і в особистому, і в професійному плані. Зі святом!

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Ви – наш захист і опора, бійці сухопутних військ. Борг ваш священний – в будь-який час невтомно охороняти спокій нашої Батьківщини. Сьогодні, в цю чудову дату, прийміть наші вітання і душевні побажання здоров’я, успіхів і благополуччя!

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Ми не втомимося вітати героїв,

Яким не дають спокою

Загрози для найулюбленішою країни,

пишайся Україна

Своїми сухопутними військами,

І сміливими і зухвалими синами!

Ваших перемог всіх нам не злічити,

Хвала за це Вам і честь!

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Ви не вовки морські, але небезпечні тигри,

Нехай тремтить ворог, посивівши на бігу.

Ні, не жадаєте крові, а бажаєте миру,

Але готові відсіч дати ви будь-кому.

Нехай небезпека в засідці, не дасте їй волі,

Розламаєте кліщі, розтиснете лещата.

Ви бажаєте миру і не жадаєте крові,

Але ворогу залишається тільки вити від туги.

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Сухопутні війська,

У цей день вам побажаю,

Буде служба нехай легка,

Безпечно протікає.

І хай з неба на погон

До вас всі зірочки злітають,

Ви країни нашої заслін,

Весь народ вас поважає!

Слава Україні!

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Грудень іде на повний хід – саме час подумати про свята січня. Перший місяць 2023 року принесе українцям багато свят – церковних та державних. Ознайомитись із повним календарем свят січня 2023 року можна на Фактах ICTV.