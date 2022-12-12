День сухопутных войск ВСУ ежегодно отмечают 12 декабря. Праздник появился в 1997 году, через год после завершения формирования сухопутных войск ВСУ.

В лавах ВСУ числятся механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация, войска противовоздушной обороны, десантно-штурмовые войска и спецназ.

Самое время поздравить всех тех, кто защищает нашу независимую Украину на суше, не давая оккупант захватить наши земли. Тяжелая работа храбрых воинов позволяет каждому из нас проснуться в свободной стране.

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Факты ICTV подготовили поздравления с Днем сухопутных войск в открытках, стихах и прозе, которые растопят сердце каждому воину. Мотивация и поддержка напомнит защитникам, за что они сражаются.

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Вы – наша защита и опора, бойцы сухопутных войск. Долг ваш священен – в любое время неутомимо охранять покой нашей Родины. Сегодня, в эту замечательную дату, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!

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Поздравляем всех причастных с Днем Сухопутных войск Украины! Воинская служба — это достойное занятие. Для нас всех спокойнее от мысли о том, что именно вы защищаете нас и обеспечиваете нашу безопасность. Пусть же у вас все будет отлично и в личном, и в профессиональном плане. С праздником!

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С днем сухопутных войск страны,

Для Украины так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать вам все важные вам даты.

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Сухопутных войск бойцов

Поздравляю я сейчас.

В душах будет пусть

Лишь радость и гармония у вас.

Чтобы все здоровы были,

Службу бравую несли.

В доме был достаток, счастье,

Детки славными росли.

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Поздравляю с Днем Сухопутных войск Украины и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и мирного покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать силу силы воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.

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В День Сухопутных войск Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, сохранять счастье и доброту в сердце.

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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

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Декабрь идет полным ходом — самое время подумать о праздниках января. Первый месяц 2023 года принесет украинцам много праздников — церковных и государственных. Ознакомиться с полным календарем праздников января 2023 года можно на Фактах ICTV.