День сухопутных войск ВСУ ежегодно отмечают 12 декабря. Праздник появился в 1997 году, через год после завершения формирования сухопутных войск ВСУ.
В лавах ВСУ числятся механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация, войска противовоздушной обороны, десантно-штурмовые войска и спецназ.
Самое время поздравить всех тех, кто защищает нашу независимую Украину на суше, не давая оккупант захватить наши земли. Тяжелая работа храбрых воинов позволяет каждому из нас проснуться в свободной стране.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем сухопутных войск в открытках, стихах и прозе, которые растопят сердце каждому воину. Мотивация и поддержка напомнит защитникам, за что они сражаются.
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Вы – наша защита и опора, бойцы сухопутных войск. Долг ваш священен – в любое время неутомимо охранять покой нашей Родины. Сегодня, в эту замечательную дату, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!
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Поздравляем всех причастных с Днем Сухопутных войск Украины! Воинская служба — это достойное занятие. Для нас всех спокойнее от мысли о том, что именно вы защищаете нас и обеспечиваете нашу безопасность. Пусть же у вас все будет отлично и в личном, и в профессиональном плане. С праздником!
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С днем сухопутных войск страны,
Для Украины так важны —
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
И славит Украина воинов своих всех,
Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем отмечать вам все важные вам даты.
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Сухопутных войск бойцов
Поздравляю я сейчас.
В душах будет пусть
Лишь радость и гармония у вас.
Чтобы все здоровы были,
Службу бравую несли.
В доме был достаток, счастье,
Детки славными росли.
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Поздравляю с Днем Сухопутных войск Украины и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и мирного покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать силу силы воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.
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В День Сухопутных войск Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, сохранять счастье и доброту в сердце.
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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
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Декабрь идет полным ходом — самое время подумать о праздниках января. Первый месяц 2023 года принесет украинцам много праздников — церковных и государственных. Ознакомиться с полным календарем праздников января 2023 года можно на Фактах ICTV.