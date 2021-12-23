Сьогодні, 24 грудня, в Україні відзначають День працівників архівних установ. Це професійне свято було встановлене 30 жовтня 1998 року відповідно до указу президента України.

На плечах українських архівістів лежить турбота майже про 60 млн. одиниць зберігання різних видів документів.

Православне свято 24 грудня

Християни західного обряду 24 грудня відзначають Святвечір – день напередодні Різдва Христового.

Церква вважає, що Ісус Христос народився саме опівночі, тому за святковий стіл потрібно сідати ввечері, щоб урочисто чекати на народження Спасителя. Сьогодні заведено збиратися всією родиною.

На святковому столі має бути 12 страв, а також різдвяний хліб, який потрібно ламати, передавати одне одному та загадувати бажання.

Іменини 24 грудня

Іменини 24 грудня відзнчачають – Адам, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Петро.

Народні прикмети на 24 грудня:

Якщо помітите сині хмари на небі – до теплих дощів.

Якщо 24 грудня тепло, а вночі заморозки – погода у квітні буде погожою.

Якщо на землі лежить сніг – літо буде холодним.

Ясне і зоряне небо – до ранкових заморозків.

Що не можна робити 24 грудня:

У цей день заборонено лаятися.

Не зустрічайтесь з неприємними людьми.

Заборонено важко працювати, шити, в’язати та прати білизну.

Не можна веселитися і співати пісень.

Варто зазначити, що в Україні Різдво Христове святкують двічі. Католики відзначають з 24 на 25 грудня, а православні християни – з 6 на 7 січня.

Це пов’язано з тим, що католики використовують Григоріанський календар, а православні – Юліанський. Через різну систему літочислення склалося так, що у Юліанському календарі 7 січня – це 25 грудня за старим стилем.