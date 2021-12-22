Вже зовсім скоро католики відзначатимуть Різдво, яке припадає на 25 грудня. Щоб у 2021 році залучити в домівку удачу та добробут, потрібно дотримуватися прикмет та заборон.

Які прикмети та заборони існують на католицьке Різдво 2021 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Рівно о 12-й ночі 25 грудня господар будинку повинен відкрити вікно — потрібно впустити Різдво у своє житло. Також потрібно прикрасити сімейне вогнище обов’язковими атрибутами свята – різдвяні свічки для захисту від холоду та сил темряви, а також різдвяний вінок – він оберігає від злих духів. Традиційно його вішають на вхідні двері.

На Різдво також існують і заборони. Наші пращури вважали, що займатися рукоділлям не варто — є ймовірність втратити зір або слух. Краще відкласти всю домашню рутину на потім або зробити все заздалегідь.

Також не можна полювати — якщо здобувач відправиться в ліс — замерзне або стане їжею того звіра, на якого збирався полювати.

Категорично заборонено зустрічати Різдво у старому одязі – весь рік переслідуватиме невдача. Чорний одяг краще відкласти на потім, навіть якщо він прямо з магазину.

Прикмети на католицьке Різдво 2021

Стежать у цей день і за погодою.

Заметіль у переддень Різдва – до раннього листя.

Якщо Різдво тепле – весна холодна.

Сильні холоди на свято – до багатого врожаю.

Сніг на Різдво – рік буде вдалим.

На католицьке Різдво також заведено готувати традиційні страви — гуску з яблуками, капрезою та святковим пирогом. Саме час підготувати інгредієнти до святкового столу, а також запастись рецептами. Як легко та смачно приготувати різдвяні страви у 2021 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.