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Сочельник и День работников архивных учреждений: какой праздник 24 декабря

23 декабря 2021, 19:43
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Рождество, Новый год
Источник: Pexels

Сегодня, 24 декабря, в Украине отмечается День работников архивных учреждений. Этот профессиональный праздник был установлен 30 октября 1998 года в соответствии с указом президента Украины.

На плечах украинских архивистов лежит забота почти о 60 млн. единиц хранения различных видов документов.

Православный праздник 24 декабря

Христиане западного обряда 24 декабря отмечают Сочельник – день накануне Рождества Христова.

Церковь считает, что Иисус Христос родился именно в полночь, поэтому за праздничный стол нужно садиться вечером, чтобы торжественно ждать рождения Спасителя. Сегодня принято собираться всей семьей.

На праздничном столе должно быть 12 блюд, а также рождественский хлеб, который нужно ломать, передавать друг другу и загадывать желания.

Именины 24 декабря

Именины 24 декабря отмечают — Адам, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Петр.

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Народные приметы на 24 декабря:

  • Если заметите синие облака на небе — к теплым дождям.
  • Если 24 декабря тепло, а ночью заморозки — погода в апреле будет погожей.
  • Если на земле лежит снег — лето будет холодное.
  • Ясное и звездное небо — к утренним заморозкам.

Что нельзя делать 24 декабря:

  • В этот день запрещено ругаться.
  • Не встречайтесь с неприятными людьми.
  • Запрещено тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.
  • Нельзя веселиться и петь песни.

Стоит отметить, что в Украине Рождество празднуют дважды. Католики отмечают с 24 на 25 декабря, а православные христиане – с 6 на 7 января.

Это связано с тем, что католики используют Григорианский календарь, а православные – Юлианский. Из-за разной системы летоисчисления сложилось так, что в Юлианском календаре 7 января – это 25 декабря по старому стилю.

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Календарь , Праздник
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