Святвечір у західних християн: традиції свята

Традиційно, ввечері 24 грудня, відзначають Святвечір – переддень Різдва. Сьогодні заведено збиратися за святковим столом всією родиною.

У цей день подають кутю, яка готується із заздалегідь підготовлених і добре пропарених круп, злакових, зазвичай приправлених медом або сухофруктами.

Стіл у Святвечір не обмежується основною стравою. Хоча їсти у цей день рекомендується лише раз – після вечірнього богослужіння. До столу подаються лише пісні страви.

Традиції на різдвяний Святвечір у західних християн:

Святвечір – це сімейне свято, і вся родина намагається зібратися в цей день за одним святковим столом.

Святкова вечеря складається з пісних страв.

Господиня старається, щоб на столі стояло 12 пісних страв за кількістю апостолів Ісуса Христа.

Страву з освяченим прісним хлібом – різдвяними облатками, мають стояти у центрі столу.

Перед початком трапези заведено читати уривок з Євангелія від Святого Луки про Різдво Христа і загальну сімейну молитву.

Заведено залишати за столом одне вільне місце для випадкового гостя. Будь-який гість у цей день буде прийнятий як член сім’ї в пам’ять про тих рідних, яких вже немає поруч.

Під час вечері присутні обмінюються облатками.

Облатки – це пластинки прісного хліба з фігурним малюнком, які символізують тіло Христа. Відламавши шматочок облатки, той, кому її дарують, вимовляє добре побажання.