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Святвечір у західних християн: традиції свята

24 Грудня 2021, 09:33
Софія Телішевська
Рождество, Новый год
Джерело: Pexels

Традиційно, ввечері 24 грудня, відзначають Святвечір – переддень Різдва. Сьогодні заведено збиратися за святковим столом всією родиною.

У цей день подають кутю, яка готується із заздалегідь підготовлених і добре пропарених круп, злакових, зазвичай приправлених медом або сухофруктами.

Стіл у Святвечір не обмежується основною стравою. Хоча їсти у цей день рекомендується лише раз – після вечірнього богослужіння. До столу подаються лише пісні страви.

Традиції на різдвяний Святвечір у західних християн:

  • Святвечір – це сімейне свято, і вся родина намагається зібратися в цей день за одним святковим столом.
  • Святкова вечеря складається з пісних страв.
  • Господиня старається, щоб на столі стояло 12 пісних страв за кількістю апостолів Ісуса Христа.
  • Страву з освяченим прісним хлібом – різдвяними облатками, мають стояти у центрі столу.
  • Перед початком трапези заведено читати уривок з Євангелія від Святого Луки про Різдво Христа і загальну сімейну молитву.
  • Заведено залишати за столом одне вільне місце для випадкового гостя. Будь-який гість у цей день буде прийнятий як член сім’ї в пам’ять про тих рідних, яких вже немає поруч.
  • Під час вечері присутні обмінюються облатками.

Облатки – це пластинки прісного хліба з фігурним малюнком, які символізують тіло Христа. Відламавши шматочок облатки, той, кому її дарують, вимовляє добре побажання.

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