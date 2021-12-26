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День подарунків: яке свято 26 грудня

26 Грудня 2021, 09:18
Анастасія Дячкіна
День подарунків: яке свято 26 грудня

26 грудня у багатьох країнах святкують День святого Стефана – День подарунків. Цього дня й протягом наступних 12 раніше прийнято було спостерігати за погодою, щоб спрогнозувати її на весь наступний рік.

Згідно з церковним календарем, 26 грудня триває Різдвяний пост. Також у цей день вшановують пам’ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста.

Хто святкує іменини: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, Анастасія.

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Народні прикмети на 26 грудня

  • Якщо ясного дня з’являється лапатий та голкастий іній – чекай різкого похолодання і хуртовини.
  • Яка погода 26 грудня, таким і січень буде.
  • Якщо 26 грудня дуже сонячно, то в наступні дні погода буде морозною і ясною.
  • Зірки яскраві 26 грудня – чекай морозу.
  • Якщо на заході сонце сіло за велику хмару, значить, вночі почнеться заметіль.

Що не можна робити 26 грудня: 

  • не можна лаятися;
  • не можна залишати віник на порозі;
  • не можна запрягати у санчата білого коня;
  • не можна бажати нікому зла.
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Теги
Календар , Свято
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