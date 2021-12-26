26 грудня у багатьох країнах святкують День святого Стефана – День подарунків. Цього дня й протягом наступних 12 раніше прийнято було спостерігати за погодою, щоб спрогнозувати її на весь наступний рік.

Згідно з церковним календарем, 26 грудня триває Різдвяний пост. Також у цей день вшановують пам’ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста.

Хто святкує іменини: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, Анастасія.

Народні прикмети на 26 грудня

Якщо ясного дня з’являється лапатий та голкастий іній – чекай різкого похолодання і хуртовини.

Яка погода 26 грудня, таким і січень буде.

Якщо 26 грудня дуже сонячно, то в наступні дні погода буде морозною і ясною.

Зірки яскраві 26 грудня – чекай морозу.

Якщо на заході сонце сіло за велику хмару, значить, вночі почнеться заметіль.

Що не можна робити 26 грудня: