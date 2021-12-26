26 декабря во многих странах празднуют День святого Стефана — День подарков. В этот день и в течение следующих 12 ранее принято было наблюдать за погодой, чтобы спрогнозировать ее на весь следующий год.

Согласно церковному календарю, 26 декабря продолжается Рождественский пост. Также в этот день чтят память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

Кто празднует именины: Аркадий, Арсений, Евгений, Орест, Анастасия.

Народные приметы на 26 декабря

Если в ясный день появляется хлопья и голкастий иней — жди резкого похолодания и метели.

Какая погода 26 декабря, таким и январь будет.

Если 26 декабря очень солнечно, то в последующие дни погода будет морозной и ясной.

Звезды яркие 26 декабря — жди мороза.

Если на западе солнце село за большое облако, значит, ночью начнется буран.

Что нельзя делать 26 декабря: