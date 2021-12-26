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День подарков: праздник 26 декабря

26 декабря 2021, 09:18
Анастасія Дячкіна
День подарков: праздник 26 декабря

26 декабря во многих странах празднуют День святого Стефана — День подарков. В этот день и в течение следующих 12 ранее принято было наблюдать за погодой, чтобы спрогнозировать ее на весь следующий год.

Согласно церковному календарю, 26 декабря продолжается Рождественский пост. Также в этот день чтят память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

Кто празднует именины: Аркадий, Арсений, Евгений, Орест, Анастасия.

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Народные приметы на 26 декабря

  • Если в ясный день появляется хлопья и голкастий иней — жди резкого похолодания и метели.
  • Какая погода 26 декабря, таким и январь будет.
  • Если 26 декабря очень солнечно, то в последующие дни погода будет морозной и ясной.
  • Звезды яркие 26 декабря — жди мороза.
  • Если на западе солнце село за большое облако, значит, ночью начнется буран.

Что нельзя делать 26 декабря:

  • нельзя ругаться;
  • нельзя оставлять веник на пороге;
  • нельзя запрягать в сани белого коня;
  • нельзя желать никому зла.
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Календарь , Праздник
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