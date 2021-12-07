7 грудня в Україні відзначають Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування, а також вшановують пам’ять Катерини Олександрійської. Кого варто привітати сьогодні з іменинами, які прикмети та чого не можна робити, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

7 грудня – яке свято сьогодні

Міжнародний день цивільної авіації заснували у 1996 році на Генеральній Асамблеї ООН. Свято покликане відзначити професіоналізм людей, які відповідають за організацію перельотів. Вони беруть на себе колосальну відповідальність, а часом – і ризики.

В Україні 7 грудня святкують День місцевого самоврядування. Цього дня заведено вітати всіх тих, хто працює у міських, сільських, селищних, районних та обласних радах. Саме ці люди допомагають жителям селищ та міст розв’язувати різні життєві проблеми та питання.

Віряни 7 грудня вшановують пам’ять святої мучениці Катерини Олександрійської. Вона була талановитою, розумною та гарною. Проте Катерині ніяк не вдавалося знайти коханого, адже дівчина хотіла, щоб її наречений був розумнішим, ніж вона сама.

Краса Катерини полонила імператора Максиміана. Він відправив до неї 50 мудреців, щоб розповісти про язичництво, але дівчина сама переконала їх змінити віру. Згодом Максиміан їх стратив, а замість крові з ран дівчини потекло молоко.

Іменини: Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен.

Народні прикмети на 7 грудня:

Якщо у цей день буде ясна погода, то морози протримаються протягом всієї зими.

Якщо на Катерину буде туман, то чекайте морозів через 10 днів.

Якщо 7 грудня відлига – наступного тижня будуть сильні заморозки.

Якщо випаде сніг на суху землю, то хорошого врожаю нема чого й чекати.

Чого не можна робити 7 грудня:

Заборонено фізично працювати.

Не варто танцювати цього дня.

Не можна шити та займатися ремонтом.

Краще відмовитися від вогнищ та розпалювання грубки – можна притягнути до будинку нещастя.

Календар церковних свят на грудень 2021

Церковний календар на грудень 2021 року рясніє святами. Зокрема, цього місяця православні віряни вшановують Великомученицю Варвару та Святителя Миколая Чудотворця.

Також у грудні віряни мають дотримуватися різдвяного посту — він розпочався 28 листопада і триватиме до 6 січня вже 2022 року.

Ознайомитися з докладним календарем церковних свят грудня 2021 року можна у матеріалі Фактів ICTV.