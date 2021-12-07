7 декабря в Украине отмечают Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления, а также чтут память Екатерины Александрийской. Кого стоит поздравить сегодня с именинами, какие приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.

7 декабря — какой праздник сегодня

Международный день гражданской авиации учредили в 1996 году на Генеральной Ассамблее ООН. Праздник призван отметить профессионализм людей, которые отвечают за организацию перелетов. Они берут на себя колоссальную ответственность, а временами — и риски.

В Украине 7 декабря отмечают День местного самоуправления. В этот день принято поздравлять всех тех, кто работает в городских, сельских, поселковых, районных и областных советах. Именно эти люди помогают простым жителям поселков и городов решать различные проблемы и вопросы, связанные с их жизнями.

Верующие 7 декабря чтят память святой мученицы Екатерины Александрийской. Она была талантливой, умной и красивой. Однако Екатерине никак не удавалось найти любимого, ведь девушка хотела, чтобы ее суженый был умнее, чем она.

Красота Екатерины пленила императора Максимиана. Он отправил ей 50 мудрецов, чтобы рассказать о язычестве, но девушка сама переубедила их сменить веру. Впоследствии Максимиан их казнил, а вместо крои из ран девушки потекло молоко.

Именины: Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк, Порфирий, Семен.

Народные приметы на 7 декабря:

Если в этот день будет ясная погода, то морозы продержатся в течение всей зимы.

Если на Екатерину будет туман, то ждите морозы через 10 дней.

Если выпадет снег на сухую землю, то хорошего урожая нечего и ждать.

Если 7 декабря оттепель — на следующей неделе будут сильные заморозки.

Что нельзя делать 7 декабря:

Запрещено физически работать.

Не стоит танцевать в этот день.

Нельзя шить и заниматься ремонтом.

Лучше отказаться от костров и разжигания печки — можно привлечь в дом неудачу.

Календарь церковных праздников на декабрь 2021

Церковный календарь на декабрь 2021 года изобилует праздниками. В частности, в этом месяце православные верующие чтят Великомученицу Варвару и Святителя Николая Чудотворца.

Более того, в декабре верующие должны соблюдать рождественский пост — он начался 28 ноября и продлится до 6 января уже 2022 года.

Ознакомиться с подробным календарем церковных праздников декабря 2021 можно в материале Фактов ICTV.