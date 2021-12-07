7 декабря в Украине отмечают Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления, а также чтут память Екатерины Александрийской. Кого стоит поздравить сегодня с именинами, какие приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.
7 декабря — какой праздник сегодня
Международный день гражданской авиации учредили в 1996 году на Генеральной Ассамблее ООН. Праздник призван отметить профессионализм людей, которые отвечают за организацию перелетов. Они берут на себя колоссальную ответственность, а временами — и риски.
В Украине 7 декабря отмечают День местного самоуправления. В этот день принято поздравлять всех тех, кто работает в городских, сельских, поселковых, районных и областных советах. Именно эти люди помогают простым жителям поселков и городов решать различные проблемы и вопросы, связанные с их жизнями.
Верующие 7 декабря чтят память святой мученицы Екатерины Александрийской. Она была талантливой, умной и красивой. Однако Екатерине никак не удавалось найти любимого, ведь девушка хотела, чтобы ее суженый был умнее, чем она.
Красота Екатерины пленила императора Максимиана. Он отправил ей 50 мудрецов, чтобы рассказать о язычестве, но девушка сама переубедила их сменить веру. Впоследствии Максимиан их казнил, а вместо крои из ран девушки потекло молоко.
Именины: Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк, Порфирий, Семен.
Народные приметы на 7 декабря:
- Если в этот день будет ясная погода, то морозы продержатся в течение всей зимы.
- Если на Екатерину будет туман, то ждите морозы через 10 дней.
- Если выпадет снег на сухую землю, то хорошего урожая нечего и ждать.
- Если 7 декабря оттепель — на следующей неделе будут сильные заморозки.
Что нельзя делать 7 декабря:
- Запрещено физически работать.
- Не стоит танцевать в этот день.
- Нельзя шить и заниматься ремонтом.
- Лучше отказаться от костров и разжигания печки — можно привлечь в дом неудачу.
Календарь церковных праздников на декабрь 2021
Церковный календарь на декабрь 2021 года изобилует праздниками. В частности, в этом месяце православные верующие чтят Великомученицу Варвару и Святителя Николая Чудотворца.
Более того, в декабре верующие должны соблюдать рождественский пост — он начался 28 ноября и продлится до 6 января уже 2022 года.
Ознакомиться с подробным календарем церковных праздников декабря 2021 можно в материале Фактов ICTV.