21 жовтня в світі відзначають Міжнародний день кредитних спілок, Всесвітній день йододефеціта і День вирішення конфліктів.

Міжнародний день кредитних спілок щорічно відзначається в третій четвер жовтня. Це професійне свято працівників споживчої кооперації.

Всесвітній день йододефеціта створений з метою інформування суспільства про важливість йоду в організмі.

Також, кожен третій четвер жовтня відзначається Міжнародний день вирішення конфліктів, який спрямований на просування ідей медіації в мирному врегулюванні конфліктів.

Православна церква сьогодні, 21 жовтня, вшановує пам’ять трьох святих – Пелагії Антіохійської, Трифона Вятського і преподобної Таїсії.

Пелагія Антіохійська відрізнялася особливою красою і розпусним способом життя. Одного разу, під час з’їзду єпископів Сирії, один із них побачив її і жахнувся від її безсоромності, а після молився всю ніч про порятунок її душі.

На ранок Пелагія прийшла в храм і попросила її хрестити. Так вона прийняла чернечий постриг.

Трифон Вятський з дитинства хотів служити Богу, тому в ранньому віці він пішов із рідного дому в монастир і прийняв чернечий постриг. Одного разу Трифон сильно захворів і був на гранню зі смертю, проте до нього з’явився святитель Микола, який зцілив Вятського і нагородив даром чудотворення.

Преподобна Таїсія пішла по стопах своєї матері і вела розпусний спосіб життя. Вона була красива, а чоловіки, за побачення з нею, віддавали останні гроші і йшли від дружин.

Святий Пафнутій, одягнувшись у світський наряд, також призначив побачення Таїсії, під час якого сказав, що дівчина за все відповідатиме перед Богом. Ця розмова налякала Таїсію, тому разом зі старцем вона вирушила в монастир, де три роки прожила на самоті.

Іменини 21 жовтня

День ангела 21 жовтня святкують власниці таких імен, як Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна.

Серед чоловіків свої іменини святкує Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Серафим, Ян.

Прикмети на 21 жовтня

Якщо береза скинула не всі листи – зима настане пізно.

Хмари низько пливуть – до морозу.

Якщо голуби ховають лапки під пір’я – тепла більше не буде.

Якщо сонце знаходиться в туманному ореолі – в найближчі дні не буде опадів.

Що не можна робити 21 жовтня