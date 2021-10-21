21 октября в мире отмечают Международный день кредитных союзов, Всемирный день йододефецита и День разрешения конфликтов.

Международный день кредитных союзов ежегодно отмечается в третий четверг октября. Это профессиональный праздник работников потребительских кооперативов.

Всемирный день йододефецита создан с целью информирования общества о важности йода в организме.

Также, каждый третий четверг октября отмечают Международный день разрешения конфликтов, который направлен на продвижение идей медиации в мирном урегулировании конфликтов.

Православная церковь сегодня, 21 октября, чтит память трех святых — Пелагии Антиохийской, Трифона Вятского и преподобной Таисии.

Пелагия Антиохийская отличалась особой красотой и распутным образом жизни. Однажды, во время съезда епископов Сирии, один из них увидел ее и ужаснулся от ее бесстыдства, а после молился всю ночь о спасении ее души.

На утро Пелагия пришла в храм и попросила ее крестить. Так она приняла монашеский постриг.

Трифон Вятский с детства хотел служить Богу, поэтому в раннем возрасте он ушел из родительского дома в монастырь и принял монашеский постриг. Однажды Трифон сильно заболел и был на гранью со смертью, однако к нему явился святитель Николай, который исцелил Вятского и наградил даром чудотворения.

Преподобная Таисия пошла по стопам своей матери и вели развратный образ жизни. Она была красива, а мужчины, за свидание с ней, отдавали последние деньги и уходили от жен.

Святой Пафнутий, одевшись в светский наряд, также назначил свидание Таисии, во время которого сказал, что девушка за все будет отвечать перед Богом. Этот разговор напугал Таисию, поэтому вместе со старцем она отправилась в монастырь, где три года прожила в затворничестве.

Именины 21 октября

День ангела 21 октября празднуют обладательницы таких имен, как Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.

Среди мужчин свои именины празднует Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян.

Приметы на 21 октября

Если береза сбросила не все листья — зима наступит поздно.

Облака низко плывут — к морозу.

Если голуби прячут лапки под перья — тепла больше не будет.

Если солнце находится в туманном ореоле — в ближайшие дни не будет осадков.

Что нельзя делать 21 октября