16 грудня за церковним календарем – це День пам’яті святого Івана Мовчуна, який отримав від Бога дар зцілювати хворих.
Він з дитинства вивчав Священне писання, а коли померли батьки, свою спадщину віддав нужденним і на будівництво храмів, а сам вирушив до Єрусалиму, де став звичайним послушником у лаврі і прийняв обітницю мовчання.
Тому в цей день важливо бути небагатослівним, і тоді удача посміхнеться.
Також 16 грудня відзначається День підкорення вершин – свято не лише альпіністів та скелелазів – підкорювачів висот у буквальному значенні цього слова. Це свято всіх, хто прагне нових вершин особистісного і кар’єрного зростання, не опускає руки на шляху до мети.
Іменини 16 грудня
День ангела сьогодні відзначають люди з такими іменами: Іван, Аліса, Андрій, Гаврило, Георгій, Микола і Федір.
Прикмети на 16 грудня
- Майже немає снігу – до неврожаю в наступному році.
- Мізерним він буде також, якщо сніг лягає на талу землю.
- Дрова тріщать у печі – до морозу.
- Зірки дуже яскраві на Івана Мовчуна – буде заметіль.
- Кіт вмивається і вилизує лапи – до відлиги і ясної погоди.
Що не можна робити 16 грудня
- Мовчання може привернути удачу, тому на Івана не можна багато говорити і писати.
- Уникайте сварок у цей день, інакше весь рік будуть конфлікти.
- Не можна співати і кричати.
- Виходити з дому після півночі, тому що в цей період активізується нечисть.
- Давати обіцянки – не зможете їх виконати.