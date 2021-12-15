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День Івана Мовчуна: яке свято сьогодні, 16 грудня

15 Грудня 2021, 19:00
Валентина Летяк редакторка стрічки
День Івана Мовчуна: яке свято сьогодні, 16 грудня

16 грудня за церковним календарем – це День пам’яті святого Івана Мовчуна, який отримав від Бога дар зцілювати хворих.

Він з дитинства вивчав Священне писання, а коли померли батьки, свою спадщину віддав нужденним і на будівництво храмів, а сам вирушив до Єрусалиму, де став звичайним послушником у лаврі і прийняв обітницю мовчання.

Тому в цей день важливо бути небагатослівним, і тоді удача посміхнеться.

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Також 16 грудня відзначається День підкорення вершин – свято не лише альпіністів та скелелазів – підкорювачів висот у буквальному значенні цього слова. Це свято всіх, хто прагне нових вершин особистісного і кар’єрного зростання, не опускає руки на шляху до мети.

Іменини 16 грудня

День ангела сьогодні відзначають люди з такими іменами: Іван, Аліса, Андрій, Гаврило, Георгій, Микола і Федір.

Прикмети на 16 грудня

  • Майже немає снігу – до неврожаю в наступному році.
  • Мізерним він буде також, якщо сніг лягає на талу землю.
  • Дрова тріщать у печі – до морозу.
  • Зірки дуже яскраві на Івана Мовчуна – буде заметіль.
  • Кіт вмивається і вилизує лапи – до відлиги і ясної погоди.

Що не можна робити 16 грудня

  • Мовчання може привернути удачу, тому на Івана не можна багато говорити і писати.
  • Уникайте сварок у цей день, інакше весь рік будуть конфлікти.
  • Не можна співати і кричати.
  • Виходити з дому після півночі, тому що в цей період активізується нечисть.
  • Давати обіцянки – не зможете їх виконати.
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Теги
Календар , прикмети , Свято
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