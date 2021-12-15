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День Ивана Молчуна: какой праздник сегодня, 16 декабря

15 декабря 2021, 19:00
Валентина Летяк редактор ленты
День Ивана Молчуна: какой праздник сегодня, 16 декабря

16 декабря по церковному календарю – это День памяти святого Ивана Молчуна, получившего от Бога дар исцелять больных.

Он с детства изучал Священное писание, а когда умерли родители, свое наследство отдал нуждающимся и на строительство храмов, а сам отправился в Иерусалим, где стал обычным послушником в лавре и принял обет молчания.

Поэтому в этот день важно быть немногословным, и тогда удача улыбнется.

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Также 16 декабря отмечается День покорения вершин – праздник не только альпинистов и скалолазов – покорителей высот в буквальном смысле этого слова. Это праздник всех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста, не опускает руки на пути к цели.

Именины 16 декабря

День ангела сегодня отмечают люди с такими именами: Иван, Алиса, Андрей, Гавриил, Георгий, Николай и Федор.

Приметы на 16 декабря

  • Почти нет снега – к неурожаю в следующем году.
  • Скудным он будет также, если снег ложится на талую землю.
  • Дрова трещат в печке – к морозу.
  • Звезды очень яркие на Ивана Молчуна – будет метель.
  • Кот умывается и вылизывает лапы – к оттепели и ясной погоде.

Что нельзя делать 16 декабря

  • Молчание может привлечь удачу, поэтому на Ивана нельзя много говорить и писать.
  • Избегайте ссор в этот день, иначе весь год будут конфликты.
  • Нельзя петь и кричать.
  • Выходить из дому после полуночи, потому что в этот период активизируется нечисть.
  • Давать обещания – не сможете их выполнить.
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Теги
Календарь , прикмети , Праздник
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