16 декабря по церковному календарю – это День памяти святого Ивана Молчуна, получившего от Бога дар исцелять больных.

Он с детства изучал Священное писание, а когда умерли родители, свое наследство отдал нуждающимся и на строительство храмов, а сам отправился в Иерусалим, где стал обычным послушником в лавре и принял обет молчания.

Поэтому в этот день важно быть немногословным, и тогда удача улыбнется.

Также 16 декабря отмечается День покорения вершин – праздник не только альпинистов и скалолазов – покорителей высот в буквальном смысле этого слова. Это праздник всех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста, не опускает руки на пути к цели.

Именины 16 декабря

День ангела сегодня отмечают люди с такими именами: Иван, Алиса, Андрей, Гавриил, Георгий, Николай и Федор.

Приметы на 16 декабря

Почти нет снега – к неурожаю в следующем году.

Скудным он будет также, если снег ложится на талую землю.

Дрова трещат в печке – к морозу.

Звезды очень яркие на Ивана Молчуна – будет метель.

Кот умывается и вылизывает лапы – к оттепели и ясной погоде.

Что нельзя делать 16 декабря