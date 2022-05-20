День банківського працівника в Україні відзначають 20 травня. Цього року свято припадає на четвер.

Саме час привітати представників цієї професії. Співробітниками банку стають відповідальні люди, від яких економіка залежить не тільки в Україні, а й у всьому світі. Банківська сфера помилок не прощає, що вимагає від працівників величезної концентрації на роботі.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем банкіра у СМС, які зігріють ваших близьких та знайомих банкірів. Теплі слова можуть підтримати цієї важкої хвилини.

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Сьогодні ти – банківський працівник, але в майбутньому, можливо, будеш банкіром? Ти людина відповідальна, талановита і дуже наполеглива! Прийми привітання з професійним святом від тих, хто всім серцем вірить в твій успіх! Не втомлюйся боротися за свої мрії, і вони неодмінно збудуться!

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Вітаю з Днем банківського працівника! Ти керуєш грошовими потоками, та своєю чесною, прогресивною працею робиш посильний внесок у їх примноження! Я точно знаю, саме на таких фахівців як ти, у нас вся надія!

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Щиро вітаю з Днем банкіра! Нехай гроші будуть не лише на роботі, але і в родині, а близькі люди цінують не за фінанси, а за багатий внутрішній світ! Достатку вдома, успіхів в колективі і великого щастя в житті!

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З Днем банківського працівника! Бажаю великих успіхів в роботі, які перетворюватимуть старання у фінансове благополуччя!

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Традиційно, 20 травня працівники банків приймають вітання від української влади, акціонерів, клієнтів та колег. Нерідко керівництво нагороджує найкращих співробітників грошовими преміями, а також подяками за нелегку працю. Часто для представників банківської сфери влаштовують корпоративи, де співробітники можуть спілкуватися у невимушеній атмосфері.

Вже незабаром настане літо – червень порадує українців величезною кількістю свят, включаючи професійні. Наприклад, 12 числа віряни відзначатимуть Трійцю, а 28 червня – День конституції України. Ознайомитись із повним календарем свят на червень 2022 року можна на Фактах ICTV.