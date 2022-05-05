У червні 2022 року українці відзначать багато державних та православних свят. На початок місяця припадає День захисту дітей, а на 12 число – Трійця.

У період воєнного стану додаткові вихідні у зв’язку зі святами скасовуються, тому висока ймовірність, що зміни позначаться і на державних святах – йдеться про Трійцю та День Конституції України.

Календар свят на червень 2022 — список