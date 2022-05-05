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Трійця та День Конституції України: календар свят на червень 2022 року

5 Травня 2022, 11:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Трійця та День Конституції України: календар свят на червень 2022 року

У червні 2022 року українці відзначать багато державних та православних свят. На початок місяця припадає День захисту дітей, а на 12 число – Трійця.

У період воєнного стану додаткові вихідні у зв’язку зі святами скасовуються, тому висока ймовірність, що зміни позначаться і на державних святах – йдеться про Трійцю та День Конституції України.

Календар свят на червень 2022 — список

  • 1 червня – День захисту дітей;
  • 4 червня – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, День господарських судів;
  • 5 червня – День працівників місцевої промисловості, День працівників водного господарства, Всесвітній день довкілля;
  • 6 червня – День журналіста;
  • 8 червня – Всесвітній день океанів;
  • 12 червня – Трійця, День працівників легкої промисловості, День працівників фондового ринку;
  • 14 червня – Всесвітній день донора крові;
  • 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою;
  • 19 червня – День медичного працівника, День фермера, День батька;
  • 20 червня – Всесвітній день біженців;
  • 22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
  • 23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України;
  • 25 червня – День митника України
  • 26 червня – Міжнародний день ООН у підтримці жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу, День молодіжних та дитячих громадських організацій, День молоді;
  • 28 червня – День Конституції України.
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