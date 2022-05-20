День банковского работника в Украине отмечают ежегодно 20 мая. В этом году праздник приходится на четверг.

Самое время поздравить представителей это профессии. Сотрудниками банка становятся ответственные люди, от которых зависит экономика не только в Украине, но и во всем мире. Банковская сфера ошибок не прощает, что требует от сотрудников огромной концентрации на работе.

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем банкира в СМС, которые согреют ваших близких и знакомых банкиров. Теплые слова могут поддержать в эту трудную минуту.

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Сегодня ты — банковский работник, но в будущем, возможно, будешь банкиром? Ты человек ответственный, талантливый и очень настойчивый! Прими поздравления с профессиональным праздником от тех, кто всем сердцем верит в твой успех! Не уставай бороться за свои мечты, и они непременно сбудутся!

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Поздравляю с Днем банковского работника! Ты управляешь денежными потоками, и своим честным, прогрессивным трудом делаешь посильный вклад в их приумножение! Я точно знаю, именно на таких специалистов как ты, у нас вся надежда!

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Искренне поздравляю с Днем банкира! Пусть деньги будут не только на работе, но и в семье, а близкие люди ценят не за деньги, а за богатый внутренний мир! Достатка дома, успехов в коллективе и большого счастья в жизни!

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С Днем банковского работника! Желаю больших успехов в работе, которые будут превращать старания в финансовое благополучие!

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Традиционно, 20 мая работники банков принимают поздравления от украинских властей, акционеров, клиентов и коллег. Нередко руководство награждает лучших сотрудников денежными премиями, а также благодарностями за нелегкий труд. Часто для представителей банковской сферы устраивают корпоративы, где сотрудники могут общаться в непринужденной обстановке.

Уже совсем скоро наступит лето — июнь порадует украинцев огромным количеством праздников, включая профессиональные. К примеру, 12 числа верующие будут отмечать Троицу, а 28 июня — День конституции Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников на июнь 2022 года можно на Фактах ICTV.