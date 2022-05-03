Церковний календар на червень 2022 року налічує кілька великих свят для християн, зокрема Вознесіння Господнє та Трійцю.

Не менш важлива дата – Троїцька поминальна субота. Цей день усі православні віряни присвячують молитвам за померлих близьких, родичів і знайомих. Також у червні починається Петрів піст, який триватиме до 11 липня.

Список церковних свят у червні 2022