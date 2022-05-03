Церковний календар на червень 2022 року налічує кілька великих свят для християн, зокрема Вознесіння Господнє та Трійцю.
Не менш важлива дата – Троїцька поминальна субота. Цей день усі православні віряни присвячують молитвам за померлих близьких, родичів і знайомих. Також у червні починається Петрів піст, який триватиме до 11 липня.
Список церковних свят у червні 2022
- 1 червня – святого мученика Патрикія, єпископа Пруського;
- 2 червня – Вознесіння Господнє;
- 3 червня – День царя Костянтина та матері його цариці Олени. День Володимирської ікони Божої Матері;
- 4 червня – мученика Василіска;
- 5 червня – Святих отців I Вселенського Собору;
- 6 червня – преподобного Симеона Дивногорця, Микити Переяслав;
- 7 червня – Третє відшукання глави Іоанна Предтечі. Святителя Інокентія Херсонського;
- 8 червня – апостолів від 70-ти Карпа і Алфея;
- 9 червня – мученика Терапонта, єп. Сардійського;
- 10 червня – Віддання Вознесіння, преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського;
- 11 червня — Троїцька батьківська субота. Поминання покійних Святителя Луки Сімферопольського;
- 12 червня – Трійця (День Святої Трійці). П’ятидесятниця;
- 13 червня – День Святого Духа. Троїцький тиждень (триватиме до 19 червня);
- 14 червня – мученика Юстина, філософа;
- 15 червня – святого Никифора, патр. Царгородського;
- 16 червня – мученика Лукиліяна і тих, що з ним;
- 17 червня – святого Митрофана, патр. Царгородського;
- 18 червня – священномученика Доротея, єп. Тирського;
- 19 червня – День усіх святих. Закінчення Троїцького тижня;
- 20 червня – Петрів піст (триватиме до 11 липня);
- 21 червня – перенесення мощей великомученика Теодора Тирона;
- 22 червня – Кирилів день;
- 23 червня – священномученика Тимотея, єпископа Пруського;
- 24 червня – апостолів Вартоломея і Варнави;
- 25 червня – преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського;
- 26 червня – усіх святих землі Української;
- 27 червня – священномученика Миколая Чарнецького, мученика Омеляна Ковча, пророка Єлисея, святого Методія;
- 28 червня – святителя Михайла, першого Митрополита Київського та всієї Русі-України;
- 29 червня – святителя Тихона, єпископа Аматунського;
- 30 червня – мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла.