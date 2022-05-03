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Вознесіння Господнє і Трійця: церковний календар на червень 2022

3 Травня 2022, 11:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
церква

Церковний календар на червень 2022 року налічує кілька великих свят для християн, зокрема Вознесіння Господнє та Трійцю.

Не менш важлива дата – Троїцька поминальна субота. Цей день усі православні віряни присвячують молитвам за померлих близьких, родичів і знайомих. Також у червні починається Петрів піст, який триватиме до 11 липня.

Список церковних свят у червні 2022

  • 1 червня – святого мученика Патрикія, єпископа Пруського;
  • 2 червня – Вознесіння Господнє;
  • 3 червня – День царя Костянтина та матері його цариці Олени. День Володимирської ікони Божої Матері;
  • 4 червня – мученика Василіска;
  • 5 червня – Святих отців I Вселенського Собору;
  • 6 червня – преподобного Симеона Дивногорця, Микити Переяслав;
  • 7 червня – Третє відшукання глави Іоанна Предтечі. Святителя Інокентія Херсонського;
  • 8 червня – апостолів від 70-ти Карпа і Алфея;
  • 9 червня – мученика Терапонта, єп. Сардійського;
  • 10 червня – Віддання Вознесіння, преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського;
  • 11 червня — Троїцька батьківська субота. Поминання покійних Святителя Луки Сімферопольського;
  • 12 червня – Трійця (День Святої Трійці). П’ятидесятниця;
  • 13 червня – День Святого Духа. Троїцький тиждень (триватиме до 19 червня);
  • 14 червня – мученика Юстина, філософа;
  • 15 червня – святого Никифора, патр. Царгород­ського;
  • 16 червня – мученика Лукиліяна і тих, що з ним;
  • 17 червня – святого Митрофана, патр. Царгород­ського;
  • 18 червня – священномученика Доротея, єп. Тирського;
  • 19 червня – День усіх святих. Закінчення Троїцького тижня;
  • 20 червня – Петрів піст (триватиме до 11 липня);
  • 21 червня – перенесення мощей великомученика Теодора Тирона;
  • 22 червня – Кирилів день;
  • 23 червня – священномученика Тимотея, єпископа Пруського;
  • 24 червня – апостолів Вартоломея і Варнави;
  • 25 червня – преподобних Онуфрія Великого і Петра Атон­ського;
  • 26 червня – усіх святих землі Української;
  • 27 червня – священномученика Миколая Чарнецького, мученика Омеляна Ковча, пророка Єлисея, святого Методія;
  • 28 червня – святителя Михайла, першого Митрополита Київського та всієї Русі-України;
  • 29 червня – святителя Тихона, єпископа Аматунського;
  • 30 червня – мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла.
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Теги
Календар, Церковні свята
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