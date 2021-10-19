Сьогодні, 19 жовтня, в Україні відзначають Міжнародний день балету. За традицією, у цей день найвідоміші світові театри показують свої залаштунки в онлайн режимі.

Це свято почали відзначати у 2014 році, а ініціатором виступив Лондонський королівський балет.

Також 19 жовтня відзначають Міжнародний день джина з тоніком, День написання листа в майбутнє, Всесвітній день обізнаності та День дитячих кісток і суглобів.

Церковне свято 19 жовтня

Православна церква 19 жовтня вшановує пам’ять апостола Фоми. Згідно переказам, Фома мав зовнішню схожість з Ісусом Христом, тому його часто називали “близнюком”.

Він був обраний найближчим учнем Ісуса, а після його вознесіння “успадкував” дар виганяти нечисть і зцілювати людей.

Фому ще називають Невірним, оскільки спочатку він не повірив у воскресіння Ісуса Христа після смерті. І лише, коли особисто побачив рани на його тілі при розп’ятті, він увірував і став старанним проповідником християнського віровчення.

Іменини 19 жовтня

19 жовтня День ангела відзначають Іван, Макар, Никанор, Фома.

Прикмети на 19 жовтня

Безвітряний день на Фому – чекай похолодання.

Вітряна, тепла і волога осінь – обіцяє довгу зиму.

Прилетіли північні птахи – чекай ранніх холодів.

Що не можна робити 19 жовтня