Сегодня, 19 октября, в Украине отмечают Международный день балета. По традиции, в этот день известные мировые театры показывают свое закулисье в онлайн режиме.
Этот праздник начали отмечать в 2014 году, а инициатором выступил Лондонский королевский балет.
Также 19 октября отмечают Международный день джина с тоником, День написания письма в будущее, Всемирный день осведомленности и День детских костей и суставов.
Церковный праздник 19 октября
Православная церковь 19 октября чтит память апостола Фомы. Согласно преданию, Фома имел внешнее сходство с Иисусом Христом, поэтому его часто называли “близнецом”.
Он был избран ближайшим учеником Иисуса, а после его вознесения “унаследовал” дар изгонять нечисть и исцелять людей.
Фому еще называют Неверным, поскольку сначала он не поверил в воскресение Иисуса Христа после смерти. И только, когда лично увидел раны на его теле при распятии, он уверовал и стал прилежным проповедником христианского вероучения.
Именины 19 октября
19 октября День ангела отмечают Иван, Макар, Никанор, Фома.
Приметы на 19 октября
- Безветренный день на Фому — жди похолодания.
- Ветреная, теплая и влажная осень — обещает долгую зиму.
- Прилетели северные птицы — жди ранних холодов.
Что нельзя делать 19 октября
- Отказывать нуждающимся, обманывать.
- Лениться и сплетничать.
- Ходить в лес.
- Готовить ужин из собственного урожая.
- Косить или палить траву.