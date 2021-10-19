Сегодня, 19 октября, в Украине отмечают Международный день балета. По традиции, в этот день известные мировые театры показывают свое закулисье в онлайн режиме.

Этот праздник начали отмечать в 2014 году, а инициатором выступил Лондонский королевский балет.

Также 19 октября отмечают Международный день джина с тоником, День написания письма в будущее, Всемирный день осведомленности и День детских костей и суставов.

Церковный праздник 19 октября

Православная церковь 19 октября чтит память апостола Фомы. Согласно преданию, Фома имел внешнее сходство с Иисусом Христом, поэтому его часто называли “близнецом”.

Он был избран ближайшим учеником Иисуса, а после его вознесения “унаследовал” дар изгонять нечисть и исцелять людей.

Фому еще называют Неверным, поскольку сначала он не поверил в воскресение Иисуса Христа после смерти. И только, когда лично увидел раны на его теле при распятии, он уверовал и стал прилежным проповедником христианского вероучения.

Именины 19 октября

19 октября День ангела отмечают Иван, Макар, Никанор, Фома.

Приметы на 19 октября

Безветренный день на Фому — жди похолодания.

Ветреная, теплая и влажная осень — обещает долгую зиму.

Прилетели северные птицы — жди ранних холодов.

Что нельзя делать 19 октября