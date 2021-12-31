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День ангела Зої: яскраві привітання зі святом

31 Грудня 2021, 08:59
Людмила Богданова редакторка стрічки
День ангела Зої: яскраві привітання зі святом
Джерело: Pexels

Згідно з церковним календарем, День ангела Зої відзначають три рази на рік – 26 лютого, 15 травня, 31 грудня.

Ім’я Зоя з грецької перекладається як життя. Також існує версія, що це ім’я – переклад з біблійного імені Єва.

Дівчина, яка має ім’я Зоя – красива, розумна, допитлива та харизматична дівчина. Саме вона завжди привертає увагу вартих заздрості наречених та викликає заздрість у дівчат.

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Зоя володіє гарною емпатією, а також вона не вірить чуткам. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем ангела Зої в СМС, віршах та листівках.

Привітання з Днем ангела Зої у СМС та віршах

З днем ангела Зою я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту!

***

У день ангела Зої бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

Зоя, з днем ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
У справах всіх – лише хвала!

***

Зоя, хай янгол на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх і процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!

Привітання з Днем ангела Зої у листівках

день ангела Зої

день ангела Зої - привітання

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Теги
іменини , Привітання , Привітання зі святами , Церковні свята
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