Згідно з церковним календарем, День ангела Зої відзначають три рази на рік – 26 лютого, 15 травня, 31 грудня.

Ім’я Зоя з грецької перекладається як життя. Також існує версія, що це ім’я – переклад з біблійного імені Єва.

Дівчина, яка має ім’я Зоя – красива, розумна, допитлива та харизматична дівчина. Саме вона завжди привертає увагу вартих заздрості наречених та викликає заздрість у дівчат.

Зоя володіє гарною емпатією, а також вона не вірить чуткам. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем ангела Зої в СМС, віршах та листівках.

Привітання з Днем ангела Зої у СМС та віршах

З днем ангела Зою я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту!

***

У день ангела Зої бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Зоя, з днем ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

У справах всіх – лише хвала!

***

Зоя, хай янгол на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх і процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

Привітання з Днем ангела Зої у листівках