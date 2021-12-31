Согласно церковному календарю, День ангела Зои отмечают три раза в году — 26 февраля, 15 мая, 31 декабря.

Имя Зоя с греческого переводится как жизнь. Также существует версия, что это имя — перевод с библейского имени Ева.

Девушка по имени Зоя — красивая, умная, любознательная и харизматичная девушка. Именно она всегда привлекает внимание самых завидных женихов и вызывает зависть у девушек.

Зоя обладает хорошей эмпатией, а также она не верит слухам. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем ангела Зои в СМС, стихах и открытках.

Поздравления с Днем ​​ангела Зои в СМС и стихах

С днем ​​ангела Зою я поздравляю,

Всех благ земных тебе я пожелаю,

За душу человеческую и простоту,

За доброе сердце и доброту!

***

Зоя, с днем ​​ангела поздравляю!

Счастья и радости желаю,

Любви, душевного тепла,

В делах всех — только хвала!

***

Зоя, пусть ангел на именины

Осуществит все желания,

Несет счастье каждую минуту,

Успех и процветание.

Радостью жизнь наполнит

И добавит здоровья,

Мудростью благословляет

Добром и любовью!

***

С днем ангела, Зоенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, родная!

Поздравления с Днем ангела Зои в открытках