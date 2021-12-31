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День ангела Зои: яркие поздравления с праздником

31 декабря 2021, 08:59
Людмила Богданова редактор ленты
День ангела Зои: яркие поздравления с праздником
Источник: Pexels

Согласно церковному календарю, День ангела Зои отмечают три раза в году — 26 февраля, 15 мая, 31 декабря.

Имя Зоя с греческого переводится как жизнь. Также существует версия, что это имя — перевод с библейского имени Ева.

Девушка по имени Зоя — красивая, умная, любознательная и харизматичная девушка. Именно она всегда привлекает внимание самых завидных женихов и вызывает зависть у девушек.

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Зоя обладает хорошей эмпатией, а также она не верит слухам. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем ангела Зои в СМС, стихах и открытках.

Поздравления с Днем ​​ангела Зои в СМС и стихах

С днем ​​ангела Зою я поздравляю,
Всех благ земных тебе я пожелаю,
За душу человеческую и простоту,
За доброе сердце и доброту!

***

Зоя, с днем ​​ангела поздравляю!
Счастья и радости желаю,
Любви, душевного тепла,
В делах всех — только хвала!

***

Зоя, пусть ангел на именины
Осуществит все желания,
Несет счастье каждую минуту,
Успех и процветание.
Радостью жизнь наполнит
И добавит здоровья,
Мудростью благословляет
Добром и любовью!

***

С днем ангела, Зоенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, родная!

Поздравления с Днем ангела Зои в открытках

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Теги
іменини , Привітання , Поздравления с праздниками , Церковні свята
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