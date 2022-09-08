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День ангела Наталії: значення імені та привітання у листівках та СМС

8 Вересня 2022, 06:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
девушка

На 8 вересня припадає День янгола Наталії. В Україні є величезна кількість жінок, які мають це прекрасне ім’я. Саме час варто привітати їх зі світлим днем ​​і підняти настрій листівкою або теплими словами.

Значення імені Наталія

Відомо, що ім’я Наталія походить від латинського. У мертвій мові популярна фраза Dies Natalis Domini, що перекладається як День народження Господа, Різдво. За різними версіями, Наталя має значення як благословенна та рідна. Раніше часто називали цим ім’ям дівчаток, які народилися в період Різдва.

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Чоловіча форма імені – Наталій.

Найчастіше, Наталя – це оптимістична та впевнена у собі жінка, яка вміє домагатися бажаного. Друзі та сім’я її поважають, тому всю свою увагу та сили можна зосередити на успіхах у кар’єрі.

Власниці цього імені часто дуже надійні, чуйні та вміють співпереживати, і навіть підтримати у скрутну хвилину.

Привітання з днем ​​Наталії у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані, а також нагадають про важливість їхнього імені.

***

Сьогодні настали іменини
У Наталії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.

День ангела Натальи

***

З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,
З щирого серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

День ангела Натальи

***

У день ангела Наталки,
Хай в душі цвітуть фіалки,
Сині,як шматочок неба,
В житті кращого не треба,

Трішки настрою веселки,
Щоб співали соловейки,
Щоби жити було мило,
Щоб тебе усі любили!
Вітаю з іменинами Наталі!

День ангела Натальи

***

Нехай під крилами своїми
Наталку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.

День ангела Натальи

***

В День Ангела Наталії, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

День ангела Натальи

***

Вересень уже в самому розпалі – перший місяць осені приніс українцям величезну кількість свят. Важливі дні варто провести зі своїми близькими, або порадувати себе невеликою подорожжю. Наприклад, наприкінці місяця припадає День туризму, і навіть День партизанської слави. Ознайомитися з повним календарем свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.

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