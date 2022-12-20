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Не зачепить лише Великдень: зміна церковних свят в Україні 2023

20 Грудня 2022, 15:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
церква
Джерело: Depositphotos

2022 запам’ятається українцям не лише повномасштабною війною з Росією, а й змінами у церковному календарі. Так, восени в ПЦУ дозволили віруючим відзначати Різдво 25 грудня – за новоюліанським календарем.

Тепер можна святкувати як наприкінці грудня, так і на початку січня – 7 числа. Всі ці нововведення тягнуть за собою зміну дат інших свят, які заведено відзначати в інші дати за календарем.

Якщо святкуватиме Різдво 25 грудня, то зміщуються і дати інших зимових свят, зокрема, Дня Святого Миколая.

Зараз дивляться

Зміна дат свят в Україні 2023 року – далі в матеріалі.

Якщо Різдво відзначатимете 25 грудня, то змістяться в датах, і виглядатимуть так.

  • Маланки31 грудня замість 13 січня;
  • Василів день припадає на 1 січня замість 14 січня;
  • Водохреща буде 6 січня замість 19 січня;
  • Благовіщення буде раніше – 25 березня замість 7 квітня;
  • Юрія буде 23 квітня замість 6 травня;
  • Різдво Іоанна Хрестителя буде 23 червня замість 7 липня;
  • Петра та Павла буде 29 червня замість 12 липня;
  • Іллі припадає на 20 липня замість 2 серпня;
  • Маковея буде 1 серпня замість 14 серпня;
  • Преображення Господнє буде 6 серпня замість 19 серпня;
  • Перша Пречиста буде 15 серпня замість 28 серпня;
  • Друга Пречиста буде 8 вересня замість 21 вересня;
  • Покров Пресвятої Богородиці буде 1 жовтня замість 14 жовтня;
  • День Андрія Первозванного буде 30 листопада замість 13 грудня;
  • День Святого Миколая буде 6 грудня замість 19 грудня.

Варто зазначити, що Вербна неділя буде без змін – свято прив’язане до Великодня, який також відбудеться без усунення за датами. Без змін також пройдуть і зелені свята – йдеться про Трійцю, яка щороку відзначається на 50-й день після Великодня.

Що стосується Різдва, то думка коли відзначати важливий день дуже відрізняються. У будь-якому випадку є правила святкування Різдва 2022-2023, незалежно від календаря. Священник Православної церкви України Георгій Коваленко пролив світло на правила та інші питання щодо світлої події.

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