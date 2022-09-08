На 8 сентября приходится День ангела Натальи. В Украине есть огромное количество женщин, которые обладают этим прекрасным именем. Самое время стоит их поздравить со светлым днем и поднять настроение открыткой или теплыми словами.
Значения имени Наталья
Известно, что имя Наталья произошло от латинского. В мертвом языке пользовалась популярностью фраза Dies Natalis Domini, что переводится как День рождения Господа, Рождество. По разным версиям, Наталья имеет значение как благословленная и родная. Раньше часто называли этим именем тех девочек, которые родились в период Рождества.
Мужская форма имени — Наталий.
Зачастую, Наталья — это оптимистичная и уверенная в себе женщина, которая умеет добиваться желаемого. Друзья и семья ее уважают, поэтому все свое внимание и силы можно сосредоточить на успехах в карьере.
Обладательницы этого имени зачастую очень надежны, отзывчивы и умеют сопереживать, и даже поддержать в трудную минуту.
Поздравления с днем Натальи в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии, а также напомнят о важности их имени.
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Пусть день ангела, Наталья,
Тебе дарит лишь улыбки,
Жизнь закружит в нежном вальсе,
Теплотой скорей осыплет!
Счастья точно станет больше,
Вдохновение лишь растёт,
Будет море удовольствий,
Чтоб хватило на весь год!
***
С именинами поздравить
Я спешу, Наташа.
Пусть святая укрепляет
Силы, веру ваши.
Пусть ведет по жизни ангел
Верною тропою,
Наградит успехом, счастьем,
Миром, красотою.
***
Вас, Наталья, от души
Я хочу поздравить!
С праздником таким святым
И хочу добавить,
В именины, в этот День
Вам желаю счастья!
Ходит пусть любовь, как тень,
Чтоб ушли ненастья!
***
Наталья, сколько теплоты
Есть в имени твоем, родная!
Прими в именины ты
Все лучшее, что я желаю!
Успешной быть тебе во всем,
Любви огромной в жизни личной,
Достатка и уюта в дом,
Чтоб было все, всегда отлично!
***
Наташе радости желаю,
Живи, подруга, процветая.
Характер чтоб железным был,
И жизни путь чудесным слыл.
Хочу, чтоб все осуществилось,
Чтоб наконец-то ты влюбилась,
Достойный парень рядом шел,
Тебя по жизни он повел!
***
Сентябрь уже в самом разгаре — первый месяц осени принес украинцам огромное количество праздников. Важные дни стоит провести со своими близкими, или же порадовать себя небольшим путешествием. К примеру, на конец месяца приходится День туризма, а также День партизанской славы. Ознакомиться с полным календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.