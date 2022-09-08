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День ангела Натальи: значение имени и поздравления в открытках и СМС

8 сентября 2022, 06:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
девушка

На 8 сентября приходится День ангела Натальи. В Украине есть огромное количество женщин, которые обладают этим прекрасным именем. Самое время стоит их поздравить со светлым днем и поднять настроение открыткой или теплыми словами.

Значения имени Наталья

Известно, что имя Наталья произошло от латинского. В мертвом языке пользовалась популярностью фраза Dies Natalis Domini, что переводится как День рождения Господа, Рождество. По разным версиям, Наталья имеет значение как благословленная и родная. Раньше часто называли этим именем тех девочек, которые родились в период Рождества.

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Мужская форма имени — Наталий.

Зачастую, Наталья — это оптимистичная и уверенная в себе женщина, которая умеет добиваться желаемого. Друзья и семья ее уважают, поэтому все свое внимание и силы можно сосредоточить на успехах в карьере.

Обладательницы этого имени зачастую очень надежны, отзывчивы и умеют сопереживать, и даже поддержать в трудную минуту.

Поздравления с днем Натальи в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии, а также напомнят о важности их имени.

***

Пусть день ангела, Наталья,
Тебе дарит лишь улыбки,
Жизнь закружит в нежном вальсе,
Теплотой скорей осыплет!

Счастья точно станет больше,
Вдохновение лишь растёт,
Будет море удовольствий,
Чтоб хватило на весь год!

День ангела Натальи

***

С именинами поздравить
Я спешу, Наташа.
Пусть святая укрепляет
Силы, веру ваши.

Пусть ведет по жизни ангел
Верною тропою,
Наградит успехом, счастьем,
Миром, красотою.

День ангела Натальи

***

Вас, Наталья, от души
Я хочу поздравить!
С праздником таким святым
И хочу добавить,

В именины, в этот День
Вам желаю счастья!
Ходит пусть любовь, как тень,
Чтоб ушли ненастья!

День ангела Натальи

***

Наталья, сколько теплоты
Есть в имени твоем, родная!
Прими в именины ты
Все лучшее, что я желаю!

Успешной быть тебе во всем,
Любви огромной в жизни личной,
Достатка и уюта в дом,
Чтоб было все, всегда отлично!

День ангела Натальи

***

Наташе радости желаю,
Живи, подруга, процветая.
Характер чтоб железным был,
И жизни путь чудесным слыл.

Хочу, чтоб все осуществилось,
Чтоб наконец-то ты влюбилась,
Достойный парень рядом шел,
Тебя по жизни он повел!

День ангела Натальи

***

Сентябрь уже в самом разгаре — первый месяц осени принес украинцам огромное количество праздников. Важные дни стоит провести со своими близкими, или же порадовать себя небольшим путешествием. К примеру, на конец месяца приходится День туризма, а также День партизанской славы. Ознакомиться с полным календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.

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Привітання Поздравления с праздниками
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