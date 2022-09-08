На 8 сентября приходится День ангела Натальи. В Украине есть огромное количество женщин, которые обладают этим прекрасным именем. Самое время стоит их поздравить со светлым днем и поднять настроение открыткой или теплыми словами.

Значения имени Наталья

Известно, что имя Наталья произошло от латинского. В мертвом языке пользовалась популярностью фраза Dies Natalis Domini, что переводится как День рождения Господа, Рождество. По разным версиям, Наталья имеет значение как благословленная и родная. Раньше часто называли этим именем тех девочек, которые родились в период Рождества.

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Мужская форма имени — Наталий.

Зачастую, Наталья — это оптимистичная и уверенная в себе женщина, которая умеет добиваться желаемого. Друзья и семья ее уважают, поэтому все свое внимание и силы можно сосредоточить на успехах в карьере.

Обладательницы этого имени зачастую очень надежны, отзывчивы и умеют сопереживать, и даже поддержать в трудную минуту.

Поздравления с днем Натальи в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии, а также напомнят о важности их имени.

***

Пусть день ангела, Наталья,

Тебе дарит лишь улыбки,

Жизнь закружит в нежном вальсе,

Теплотой скорей осыплет!

Счастья точно станет больше,

Вдохновение лишь растёт,

Будет море удовольствий,

Чтоб хватило на весь год!

***

С именинами поздравить

Я спешу, Наташа.

Пусть святая укрепляет

Силы, веру ваши.

Пусть ведет по жизни ангел

Верною тропою,

Наградит успехом, счастьем,

Миром, красотою.

***

Вас, Наталья, от души

Я хочу поздравить!

С праздником таким святым

И хочу добавить,

В именины, в этот День

Вам желаю счастья!

Ходит пусть любовь, как тень,

Чтоб ушли ненастья!

***

Наталья, сколько теплоты

Есть в имени твоем, родная!

Прими в именины ты

Все лучшее, что я желаю!

Успешной быть тебе во всем,

Любви огромной в жизни личной,

Достатка и уюта в дом,

Чтоб было все, всегда отлично!

***

Наташе радости желаю,

Живи, подруга, процветая.

Характер чтоб железным был,

И жизни путь чудесным слыл.

Хочу, чтоб все осуществилось,

Чтоб наконец-то ты влюбилась,

Достойный парень рядом шел,

Тебя по жизни он повел!

***

Сентябрь уже в самом разгаре — первый месяц осени принес украинцам огромное количество праздников. Важные дни стоит провести со своими близкими, или же порадовать себя небольшим путешествием. К примеру, на конец месяца приходится День туризма, а также День партизанской славы. Ознакомиться с полным календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.