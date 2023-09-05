З 1 вересня ПЦУ перейшла на новий календар. Тепер важливі дати віряни відзначають за новоюліанським стилем. Зміни торкнулися тільки нерухомих свят – вони змістилися на 13 днів назад.
Так, наприклад, дата святкування змінилася в Успіння Пресвятої Богородиці, Різдва Пресвятої Богородиці, Воздвиження Хреста Господнього тощо. У другий місяць осені також є свята, які віряни тепер відзначатимуть за новими датами, з цієї нагоди Факти ICTV склали церковний календар на жовтень 2023, щоб ви могли з ним ознайомитися.
Список релігійних свят на жовтень 2023
- 1 жовтня (замість 14 жовтня) – Покров Пресвятої Богородиці
- 8 жовтня – преподобної Пелагії
- 10 жовтня – святих мучеників Євлампія та Євлампії
- 15 жовтня – святих отців VII Вселенського собору
- 20 жовтня – святого великомученика Артемія
- 26 жовтня – святого великомученика Димитрія Мироточця
- 27 жовтня – святого мученика Нестора
- 29 жовтня – святої мучениці Анастасії
- 30 жовтня – святого священномученика Зиновія і сестри його Зиновії
Перший час може бути незвично, адже до нових дат потрібно пристосуватися, а тому парафіям, які ще не готові до такого кроку, дозволили жити за юліанським календарем до 2025 року.
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