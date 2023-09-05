З 1 вересня ПЦУ перейшла на новий календар. Тепер важливі дати віряни відзначають за новоюліанським стилем. Зміни торкнулися тільки нерухомих свят – вони змістилися на 13 днів назад.

Так, наприклад, дата святкування змінилася в Успіння Пресвятої Богородиці, Різдва Пресвятої Богородиці, Воздвиження Хреста Господнього тощо. У другий місяць осені також є свята, які віряни тепер відзначатимуть за новими датами, з цієї нагоди Факти ICTV склали церковний календар на жовтень 2023, щоб ви могли з ним ознайомитися.

Список релігійних свят на жовтень 2023

1 жовтня (замість 14 жовтня) – Покров Пресвятої Богородиці

8 жовтня – преподобної Пелагії

10 жовтня – святих мучеників Євлампія та Євлампії

15 жовтня – святих отців VII Вселенського собору

20 жовтня – святого великомученика Артемія

26 жовтня – святого великомученика Димитрія Мироточця

27 жовтня – святого мученика Нестора

29 жовтня – святої мучениці Анастасії

30 жовтня – святого священномученика Зиновія і сестри його Зиновії

Перший час може бути незвично, адже до нових дат потрібно пристосуватися, а тому парафіям, які ще не готові до такого кроку, дозволили жити за юліанським календарем до 2025 року.