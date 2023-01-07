У місячному календарі на лютий 2023 є сприятливі, несприятливі і нейтральні дні. Знати їх необхідно для того, щоб правильно розпланувати свої справи.

Факти ICTV склали детальний місячний календар на лютий 2023, щоб ви змогли з ним ознайомитися.

Фази місяця в лютому 2023

Зараз дивляться

1-4 лютого – Місяць, що зростає.

5 лютого – повний Місяць.

6-19 лютого – Місяць, що спадає.

20 лютого – новий Місяць.

21-28 лютого – Місяць, що зростає.

Місячний астропрогноз на 1 лютого

Сприятливий й енергетично потужний період. У цю дату можна втілювати плани і бажання, а також вирушати в подорожі.

Місячний астропрогноз на 2 лютого

Несприятлива дата. Варто бути акуратнішими, оскільки можливі конфлікти як з коханою людиною, так і з колегами. Присвятіть день благодійності або ж презентуйте комусь подарунок.

Місячний астропрогноз на 3 лютого

Гарний час для самоаналізу. Розберіть свої помилки і спробуйте винести з них урок. Ймовірний сплеск енергії в творчому руслі.

Місячний астропрогноз на 4 лютого

Позитивний день для починань. Якщо є пропозиції – не бійтеся їх висувати, вони отримають відгук, проте спочатку добре все обміркуйте.

Місячний астропрогноз на 5 лютого

День спокус. Остерігайтеся ускладнення стосунків із близьким оточенням.

Місячний астропрогноз на 6 лютого

Нейтральний період, коли все перебуває в рівновазі. Якщо відчуваєте надлишок сил, направте його в творчість або фізичну активність.

Місячний астропрогноз на 7 лютого

Хороший день, в який можна відчути внутрішню свободу і радість. Чудова дата для укладення шлюбу.

Місячний астропрогноз на 8 лютого

У цей час можуть виникнути несподівані проблеми. Проявляйте розсудливість і стриманість.

Місячний астропрогноз на 9 лютого

Критичний період, який краще перечекати вдома або не відвідувати людних місць. Поганий час для укладення шлюбу або будь-яких інших міжособистісних стосунків.

Місячний астропрогноз на 10 лютого

Гарний час для різноманітних практик, особливо – якщо вони спрямовані на очищення. Постарайтеся уникати в цей період перебування в колективі, оскільки можливі конфлікти.

Місячний астропрогноз на 11 лютого

Чудово пройдуть подорожі і різноманітні поїздки. Добре буде відвідати водні процедури або зробити фізичні вправи.

Місячний астропрогноз на 12 лютого

У цей період можна побудувати плани на майбутнє й осмислити життєвий досвід.

Місячний астропрогноз на 13 лютого

Суперечлива дата. Можливі ревнощі з боку партнера і заздрість від колег. Проявіть обережність. Не варто починати нові справи.

Місячний астропрогноз на 14 лютого

Нейтральний день, в який варто відмовитися від усього нового. Уникайте конфліктів і грубої сили.

Місячний астропрогноз на 15 лютого

День вдалий для торгівлі, судових справ, переїзду або відрядження. Присвятіть себе неспішним справам.

Місячний астропрогноз на 16 лютого

Складний період. Захистіть себе від будь-якої активності. Подивіться на життя іншим поглядом. Добре буде почистити свої контакти від небажаних людей.

Місячний астропрогноз на 17 лютого

Найкраще витратити час на вирішення старих невирішених проблем. Добре пройде спілкування зі старшими людьми.

Місячний астропрогноз на 18 лютого

Сприятливий час для “земних” справ і великих покупок. Варто прислухатися до порад партнерів.

Місячний астропрогноз на 19 лютого

В цей час можливе зниження життєвого тонусу і загострення хронічних захворювань. Ймовірність депресивного стану, травм і обманів.

Місячний астропрогноз на 20 лютого

Малоефективний час. Найкраще присвятити його самоаналізу й оцінці минулих вчинків. Також позитивним буде побудова планів на майбутнє.

Місячний астропрогноз на 21 лютого

У цей день можна почати займатися спортом або сісти на дієту, якщо така потрібна. Добре пройдуть і будь-які починання, оскільки отримають енергетичне підживлення.

Місячний астропрогноз на 22 лютого

День боротьби, агресивності і напору. Загострення конфліктів навіть між близькими людьми.

Місячний астропрогноз на 23 лютого

Якщо збираєтеся в цей період ухвалювати будь-які рішення, утримайтеся від поверхневих суджень.

Місячний астропрогноз на 24 лютого

Не варто нехтувати своїми принципами і борговими зобов’язаннями. Нерішучість і сумніви можуть привести до досить істотних змін ваших планів.

Будьте максимально усвідомленими й уникайте негативного впливу.

Місячний астропрогноз на 25 лютого

Сприятливий день. Хороший для наукової та громадської діяльностей.

Місячний астропрогноз на 26 лютого

Плідна дата для ділової активності. Виниклі ідеї отримають відгук.

Місячний астропрогноз на 27 лютого

Складний період для спілкування. Можуть спливти старі справи. Подорожі, поїздки, відрядження – плануйте сміливо.

Місячний астропрогноз на 28 лютого

День боротьби зі звабами й обманом. Можливі загострення конфліктів.