Март — начало весны, и на этот месяц приходится много религиозных праздников. Очень важніх дат не ожидается, но это не значит, что март можно пропустить.
К примеру, на начал месяца приходится Торжество Православия — праздник приурочен событиям Константинопольского собора 843 года.
Не стоит забывать, что на март приходится большая часть Великого поста — он длится 48 дней, и берет свое начало с 22 февраля, а закончится накануне Пасхи.
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Список церковных праздников на март 2023
- 5 марта — Торжество Православия;
- 11 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста;
- 12 марта — Неделя 2-я Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;
- 18 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста;
- 19 марта — Неделя 3-я Великого поста;
- 25 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста;
- 26 марта — Неделя 4-я Великого поста.
В марте будут не только церковные праздничные дни — к примеру, уже 8 марта будем отмечать Международный женский день, а в конце месяца — День СБУ и День Нацгвардии. Ознакомиться с полным календарем праздников марта 2023 можно на Фактах ICTV.