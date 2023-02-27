В начале весны во многих странах мира будут отмечать Международный женский день. В Украине же вокруг праздника сейчас ходит множество споров, в частности — его хотят отменить. Перенесли ли 8 марта и что будем праздновать вместо него, разберемся далее.

Так, в Верховной Раде на рассмотрение вынесли законопроект №9009, который предлагает перенести 8 марта на День женщин в Украине — 25 февраля. Однако документ пока что не утвердили — сейчас его предоставлено для ознакомления, поэтому в 2023 году мы будем отмечать Международный женский день.

Несмотря на то, что в мирное время на 8 марта дается дополнительный уикэнд, в 2023 году государственного выходного на Международный женский день у украинцев не будет. Это связанно с военным положением в стране, которое отменяет выходные на определенные праздники.

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Стоит отметить, что вокруг 8 марта всегда ходили споры. В частности, авторы законопроекта считают, что праздник был установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин в обществе.

Несмотря на это, Международный женский день отмечают во всем мире. Ему предшествовал Национальный женский день, который отметили в США 28 февраля 1909 года в память о событиях 1908 года — забастовке работниц текстильной промышленности в Нью-Йорке, которые требовали улучшения условий труда.

Ежегодному празднованию Международного женского дня положила начало Вторая Международная конференция социалисток, состоявшаяся в Копенгагене в 1910 году. Праздновать этот день предложила немецкая политическая деятельница Клара Цеткин.

Международный женский день также был введен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году в России, с привязкой к началу Февральской революции — 1917 года. Таким образом, в Украине он был установлен по принуждению оккупационного советского режима, которым использовался для пропаганды коммунистической модели поведения женщины.

В Украине 8 марта в последние годы отмечали как день борьбы за женские права. Сейчас же вместо него предлагают отмечать День украинской женщины 25 февраля — в день рождения поэтессы Леси Украинки.