В Україні хочуть встановити низку нових свят, присвячених українцям та культурі, а також змінити дату Дня матері. Про це йдеться у новому законопроєкті №9009 від групи нардепів.

Так, у проєкті пропонується встановити 25 лютого Днем української жінки, а 9 березня зробити Шевченковим днем. Початок березня для дня Тараса Григоровича обрали не просто так – саме цього дня він народився 1814 року.

Також зміни пропонуються внести й у встановлене свято – День матері хочуть закріпити другу неділю травня.

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– Законопроєкт спрямований на визнання усталених традицій та вкорінення історичної пам’яті в українському культурному просторі, – йдеться в пояснювальній записці.

Так, депутати впевнені, що всі ці свята вже десятиліттями відзначаються українськими спільнотами, і настав час їх зробити повноцінними на державному рівні.

Щоб не завдати шкоди економіці, чиновники пропонують прибрати низку комуністичних рудиментів – йдеться про 1 травня, на який припадає День праці, а також 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Останнє свято активно використовується Кремль як боротьба з нацистами та фашистами.

Щодо свята 8 травня Дня пам’яті та примирення, то його на думку депутатів треба залишити, але без вихідного дня.

І доки чиновники думатимуть над можливими змінами, березень поступово до нас наближається. Перший місяць весни принесе українцям величезну кількість важливих днів, у тому числі церковних. Ознайомитися з повним календарем свят березня 2023 можна на Фактах ICTV.