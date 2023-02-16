Уже в перший місяць весни в усьому світі відзначатимуть Міжнародний жіночий день, який припадає на 8 березня. Цей день в Україні є офіційним вихідним днем, а тому на нього ми завжди додатково відпочивали.

Цього року жіночий день припадає на середу, проте вихідного на 8 березня 2023 року не буде, оскільки в нашій країні війна, а під час воєнного стану додаткові вікенди скасовуються. Незважаючи на це, всього в березні буде вісім вихідних днів згідно з календарем – 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Варто зазначити, група нардепів і зовсім пропонує скасувати вихідний на 8 березня і замість нього відзначати День української жінки 25 лютого.

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Як пояснюється в пояснювальній записці, Міжнародний жіночий день, встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок.

Також в Україні хочуть встановити і ряд інших свят, наприклад, 9 березня хочуть зробити днем Шевченка.