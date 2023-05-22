День Трійці, відомий у народі як Зелені свята, це важливе церковне свято. Подія позначає триєдність Бога – Отця, Сина і Святого Духа.

У 2023 році Трійця припадає на 4 червня – 50-й день після Великодня. Католики відзначатимуть це свято 28 травня.

Зелені свята, як і будь-які інші, мають свої традиції та заборони. У це свято віряни ходять на богослужіння та відвідують своїх родичів. А от чи можна на Трійцю займатися хатніми справами – розповідають Факти ICTV.

Чи можна працювати на Трійцю на дачі

У День Святої Трійці не вітається жодна робота. Тож працювати на дачі, на городі, прибирати, прасувати, шити тощо – варто вже наступного дня.

Натомість слід присвятити себе духовному наповненню. Після богослужіння заведено сідати родиною за святковий стіл, дарувати гостинці й відпочивати.

Оселі прикрашають освяченою заздалегідь зеленню, гілками дерев, лепехою та іншими рослинами. У церкві священники одягають зелені ризи. Якщо ж говорити про народні традиції, то в цей день забороняють ходити до відкритих водойм, адже вважається, що там водяться русалки та інша нечисть.