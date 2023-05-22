День Троицы, известный в народе как Зеленые праздники, важный церковный праздник. Это событие обозначает триединство Бога — Отца, Сына и Святого Духа.

В 2023 году Троица приходится на 4 июня — 50-й день после Пасхи. Католики будут отмечать этот праздник 28 мая.

Зеленые праздники, как и любые другие, имеют свои традиции и запреты. В этот праздник верующие ходят на богослужения и посещают своих родственников. Но можно ли на Троицу заниматься домашними делами — рассказывают Факты ICTV.

Можно ли работать на Троицу на даче

В День Святой Троицы не приветствуется никакая работа. Соответственно работать на даче, на огороде, убирать, гладить, шить и т. д. — стоит уже на следующий день.

Вместо этого следует посвятить себя духовному наполнению. После богослужения принято садиться семьей за праздничный стол, дарить подарки и отдыхать.

Дома украшают освященной заранее зеленью, ветвями деревьев, аира и другими растениями. В церкви священники одевают зеленые ризы. Если же говорить о народных традициях, то в этот день запрещают ходить к открытым водоемам, ведь считается, что там водятся русалки и другая нечисть.