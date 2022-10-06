Трійця – одне з найважливіших церковних свят для християн, яке належить до числа 12 найголовніших свят року.

Свято Трійці також називають Днем пришестя Святого Духа або П’ятидесятницею. Згідно з історією, Ісус Христос прогнозував, що на Землю зійде Святий Дух.

Ця подія продемонструвала вірянам існування трьох осіб єдиного по суті Бога – Отця, Сина і Святого Духа.

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Трійця 2023 – дата та історія свята

Щороку Трійця припадає на різні дати. Відзначають свято на 50-й день після Великодня.

У 2023 році Великдень припадає на 16 квітня. Відповідно, у 2023 році Трійця настане 4 червня. Католицька Трійця 2023 буде відзначатися 28 травня.

Свою назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос.

Згідно з переказами, свято з’явилося завдяки учням Ісуса Христа. На 50-й день після того, як Ісус воскрес, на Землю зійшов Святий Дух і з’явився в Сіонській світлиці, де всі ці дні молилися апостоли. Пізніше світлиця стала християнським храмом.

У Біблії зазначається, що після сходження Святого Духа, учні Ісуса відкрили у собі здібності – отримали дар зцілення і прозорливості, а також могли говорити різними мовами.

З того часу апостоли ходили світом та розповідали людям про смерть Ісуса.

Давніша назва дня Святої Трійці — Зелені свята. Це відображало давній культ рослинності, оскільки на Трійцю поширений звичай прикрашати житло зеленню. Традиція має язичницькі корені.

Вважається, що прикрашання будинків зеленими, пряними травами та ароматними квітами захищає від зла і дарує здоров’я та удачу.

День Святої Трійці – традиції

У це свято віряни згадують про сходження Святого Духа на землю, яке довело триєдність Бога.

В ніч перед святом люди йдуть до церкви, а священники одягають ризи зеленого кольору. Після богослужіння заведено сідати за святковий стіл, відвідувати рідних та приносити їм гостинці.

Здавна люди приносять до церкви на посвяту зелень та гілки дерев. Потім ними прикрашають оселі.

Здавна у день Святої Трійці молоді люди влаштовували пишні гуляння. Дівчата проводили скромні ворожіння на судженого: кидали вінки зі свіжих квітів у воду та дивилися, як вони пливуть — якщо рух вінків був рівним, це означало швидке заміжжя.

В Україні на Трійцю заведено прикрашати оселі живими квітами. Популярними є любисток, чебрець, м’ята, сон-трава. А підлогу застилають лепехою, чебрецем, канупером та полином.

Фото: УПЦ