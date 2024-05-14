Трійця або Зелені свята 2024 – одне з найбільших християнських свят, яке належить до числа двунадесятих. Цього дня віряни вшановують триєдність Бога в особі Отця, Святого Духа і Сина.

Зелені свята – історія

За переказами, саме в період Зелених святок на учнів Ісуса зійшов Святий Дух. Тоді апостоли отримали дар зцілення, а також можливість говорити різними мовами, щоб розповідати про Бога всім людям. Цей момент символізував початок нової ери християнства.

Зелені свята відзначають уже дуже давно – ще з дохристиянських часів. Крім того, наші пращури вірили, що цього дня з річок виходять русалки та мавки, а тому в народі свято також називають Русалії.

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Також Зелені свята називають Семик. Вони є головним рубежем між весною та літом, а тому в народних обрядах вітали літо і початок польових робіт.

Уже з християнством до Зелених святок було приурочене свято Трійці.

Коли Зелені свята у 2024 році – дата

На Зелені свята 2024 припадає Трійця, яка відзначається на 50-й день після Великодня. Вона завжди припадає на неділю.

У 2024 році православні віряни відзначать Великдень 5 травня, отже, Зелені свята припадуть на 23 червня. У католиків Великдень настане 31 березня, а Трійця – 19 травня.

Як відзначають Зелені свята в Україні – головні традиції

Насамперед цього дня віряни відвідують храм. Саме свято веселе, а тому на нього влаштовують гуляння – водять хороводи, співають обрядові пісні.

Також до Трійці прикрашають житло зеленню. Зазвичай це пижмо, чебрець, м’ята, лепеха, меліса, але спершу освячують їх у церкві.

У селах люди освячують цього дня і криниці. Уже ввечері вся родина і близькі збираються за багатим святковим столом.

Крім того, вважалося, що з початком Зеленого тижня всі рослини набувають особливих цілющих властивостей, а тому їх збирають цілителі.