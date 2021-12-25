25 грудня відзначають католицьке Різдво, яке у 2021 році припадає на суботу. У надвечір’я, 24 грудня, святкується Святвечір, у який прийнято збиратися за святковим столом всією родиною.

Католицьке Різдво – одне з найголовніших передноворічних свят. Цього дня прийнято вітати всіх рідних та близьких, бажаючи щасливого життя та міцного здоров’я.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з католицьким Різдвом у листівках – далі в матеріалі.

Католицьке Різдво означає народження Ісуса Христа від Діви Марії у Віфлеємі. Це важливе церковне свято, дотримуючись традицій якого необхідно дочекатися першої зірки на небі 24 грудня. Лише після її сходу можна сідати за стіл, на якому мають бути тільки пісні страви, в тому числі й рибні. Запечена індичка, качка чи гуска подаються вже 25 грудня.

Усього на святковому столі має бути 12 страв, а також різдвяний хліб, який прийнято ламати, передавати одне одному та загадувати бажання. Що приготувати на католицьке Різдво 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Оскільки в 2021 році Різдво випадає на суботу, на українців чекає додатковий вихідний день, який переноситься на понеділок – 27 грудня. Таким чином, на нас чекає тривалий вікенд, який триватиме три дні – 25, 26, 27 грудня.

При цьому 24 грудня скорочений робочий день – на одну годину.

Православні віряни відзначають Різдво після Нового року – 6 січня.