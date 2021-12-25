Сьогодні, 25 грудня, відзначають католицьке Різдво. Це одне із найголовніших передноворічних свят, яке присвячене народженню Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі.

З цим світлим святом варто привітати всіх рідних та близьких. Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах з католицьким Різдвом.

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Нехай Ісус Христос рожденний,

Що приходить в світ,

Дасть вам вік прожити.

Многих вам і благих літ!

Щоб Ісус маленький,

Що родився нині,

Приніс щастя й радість

Всій вашій родині.

Хай вашу хату зло обминає.

Живіть в мирі й злагоді –

Христос ся Рождає!

***

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

***

Хай в Ваші вікна стукає колядка,

а на столі і свічка і кутя.

Вже сповістила зіронька на небі,

що в яслах народилося дитя.

А оченята сповнені любові

і посмішка весела і легка.

В різдвяну ніч хай Вас благословляє

Ісусика малесенька рука.

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров’ям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Колядуйте, веселіться,

Бо весела днина.

Я щиро бажаю веселих вам свят,

Куті, пампушків, українських коляд.

***

Вітаю із святом всю Вашу родину,

Міцного здоров’я і музи щоднини.

Достатку у домі, кохання і щастя,

Щоб Вас обминали всі біди й напасті.

Смачної куті і вертепів у хаті,

Родинних столів в кожнім домі багатих.

Колядки співайте, святкуйте Різдво.

Христос народився! Славімо його!

***

Зазвичай Різдво Христове відзначають у колі сім’ї та близьких друзів. В цей день не можна займатися фізичною працею, носити старий одяг, сваритися, ображатися чи пліткувати.

Також після святкування заборонено прибирати їжу зі столу до самого ранку. Вважається, що ті, хто ігнорує заборону, накликають на себе злидні.

У 2021 році католицьке Різдво припадає на суботу, тому українців чекає додатковий вихідний у понеділок (27 грудня).