7 січня частина православних церков світу святкує Різдво. Богослужіння розпочинаються ввечері 6 січня – на Святвечір.

Православна церква України та Українська греко-католицька церква транслюють різдвяні богослужіння онлайн. Це хороший спосіб долучитися до молитви та подивитися святкову службу, якщо ви не можете самостійно відвідати храм.

ПЦУ. Всенічне бдіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі (онлайн-трансляція)

УГКЦ. Різдвяне богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового (онлайн-трансляція)

Різдво – це велике свято, коли народився Син Божий. Ця подія відбулася у Вифлеємі, куди Пресвята Діва Марія та її чоловік Йосип прибули з Назарета, щоб пройти перепис наслення за велінням іудейського царя Ірода Великого.

6 січня, коли на небі сходить різдвяна зірка, вся сім’я збирається за святковим столом, на якому має стояти 12 пісних страв, а головне – кутя.

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На Різдво заведено ходити з вертепом і колядувати. Це слов’янська традиція, коли молоді люди та діти збираються разом, ходять у двори до сусідів і родичів, співаючи святкові колядки. На знак подяки господарі обдаровують колядників грошима та солодощами.

У ніч на Різдво, а також в усі наступні дні аж до Водохреща 19 січня, можна ворожити. Молоді дівчата в цей день здавна намагалися дізнатися свою долю і особливо – чи судилося їм вийти заміж до наступного Різдва.