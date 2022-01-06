Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Лайфхаки

Як приготувати ліниву кутю з гречки на Різдво

6 Січня 2022, 11:57
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як приготувати ліниву кутю з гречки на Різдво
Джерело: Depositphotos

Кутя – традиційна страва, без якої неможливо уявити Святвечір і Різдво. Найчастіше кутю готують із пшениці або ячменю.

Експерт реаліті На ножах Алекс Якутов поділився авторським рецептом куті з гречки.

Інгрідієнти:

  • Гречка смажена – 350 г
  • Волоський горіх – 100 г
  • Родзинки – 100 г
  • Сушена журавлина – 40 г
  • Чорнослив – 40 г
  • Курага – 40 г
  • Мед – (за смаком)
  • Узвар на копченій груші та яблуках – 200-300 мл
Читайте також:
кутяЯк приготувати кутю з булгура: рецепт на Різдво від Алекса Якутова

Приготування куті з гречкою:

1. Гречку добре промиваємо і заливаємо на ніч холодною водою. Варити її не треба. Так вона залишить усі мінерали та вітаміни при собі. Важливо залити крупу водою хорошої якості.

2. Перед приготуванням куті перекладаємо гречку в друшляк і даємо стекти зайвій волозі.

3. Волоський горіх перебиваємо блендером разом із родзинками в кашку. Родзинки попередньо замочуємо водою, щоб розбухли. Додаємо мед і продовжуємо перебивати. Змішуємо із гречкою.

4. Заливаємо кутю узваром і даємо настоятися.

5. Ріжемо чорнослив та курагу кубиком. Також додаємо в кутю і добре перемішуємо.

6. Додаємо сушену журавлину. Готово!

– Якщо ви любите, щоб смак копченості та солодощів був більш збалансований кислинкою, тоді прямо на тарілку з кутею викладіть нарізане філе лимона або лайма. Також зверху кутю прикрасьте волоськими горіхами, радить Алекс Якутов.

Дивіться реаліті На ножах із Алексом Якутовим уже навесні 2022 року.

Читайте також:
КутьяКутя з перловки з журавлиною: простий рецепт різдвяної страви

Джерело
Новий канал
Теги
Різдво , Рецепт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка