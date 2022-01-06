Кутя – традиційна страва, без якої неможливо уявити Святвечір і Різдво. Найчастіше кутю готують із пшениці або ячменю.
Експерт реаліті На ножах Алекс Якутов поділився авторським рецептом куті з гречки.
Інгрідієнти:
- Гречка смажена – 350 г
- Волоський горіх – 100 г
- Родзинки – 100 г
- Сушена журавлина – 40 г
- Чорнослив – 40 г
- Курага – 40 г
- Мед – (за смаком)
- Узвар на копченій груші та яблуках – 200-300 мл
Приготування куті з гречкою:
1. Гречку добре промиваємо і заливаємо на ніч холодною водою. Варити її не треба. Так вона залишить усі мінерали та вітаміни при собі. Важливо залити крупу водою хорошої якості.
2. Перед приготуванням куті перекладаємо гречку в друшляк і даємо стекти зайвій волозі.
3. Волоський горіх перебиваємо блендером разом із родзинками в кашку. Родзинки попередньо замочуємо водою, щоб розбухли. Додаємо мед і продовжуємо перебивати. Змішуємо із гречкою.
4. Заливаємо кутю узваром і даємо настоятися.
5. Ріжемо чорнослив та курагу кубиком. Також додаємо в кутю і добре перемішуємо.
6. Додаємо сушену журавлину. Готово!
– Якщо ви любите, щоб смак копченості та солодощів був більш збалансований кислинкою, тоді прямо на тарілку з кутею викладіть нарізане філе лимона або лайма. Також зверху кутю прикрасьте волоськими горіхами, радить Алекс Якутов.
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