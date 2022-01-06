7 января часть православных церквей мира празднует Рождество. Богослужения начинаются вечером 6 января — в Сочельник.

Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь транслируют рождественские богослужения онлайн. Это хороший способ приобщиться к молитве и посмотреть праздничную службу, если вы не можете самостоятельно посетить храм.

ПЦУ. Всенощное бдение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе (онлайн-трансляция)

УГКЦ. Рождественское богослужение из Патриаршего собора Воскресения Христова (онлайн-трансляция)

Рождество – это великий праздник, когда родился Сын Божий. Это событие произошло в Вифлееме, куда Пресвятая Дева Мария и ее муж Иосиф прибыли из Назарета, чтобы пройти перепись населения по велению иудейского царя Ирода Великого.

6 января, когда на небе сходит рождественская звезда, вся семья собирается за праздничным столом, на котором должно стоять 12 постных блюд, а главное – кутья.

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На Рождество принято ходить с вертепом и колядовать. Это славянская традиция, когда молодые люди и дети собираются вместе, ходят во дворы к соседям и родственникам, распевая праздничные колядки. В благодарность хозяева одаривают колядников деньгами и сладостями.

В ночь на Рождество, а также во все последующие дни вплоть до Крещения 19 января, можно гадать. Молодые девушки в этот день издавна пытались узнать свою судьбу и особенно — суждено ли им выйти замуж до следующего Рождества.