7 січня в Україні відзначають Різдво за юліанським календарем.
Цього вечора колядники ходять по домівках із добрими піснями. Вони активно прославляють народження Христа, бажають господарям божого благословення, достатку та щастя весь рік. З порожніми руками гості не йдуть – за приємні слова та побажання вони отримують солодощі та іншу смачну їжу, і навіть гроші.
Наші пращури вірили, що колядки – це справжній магічний обряд, який допоможе впустити в житло щастя – побажання у новорічні свята мають властивість збуватися. Причому колядувати можна кожному охочому, від дитини до чоловіка та жінки. Головне, щоб це було щиро, а колядки – веселими та гучними.
Найкращі колядки на Різдво, які порадують ваших близьких, зібрали в матеріалі.
Традиційні українські колядки на Різдво
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака.
Одчиняйте скриньку,
Та давайте сливку,
Одчиняйте сундучок,
Та давайте п’ятачок.
***
Добрий вечір тобі, пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Застеляйте столи та все килимами.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
Та кладіть калачі з ярої пшениці.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
Та прийдуть до тебе
Три празники в гості.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
Ой перший же празник —
Та Різдво Христове.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А другий же празник —
Василя святого.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А третій же празник —
Святе Водохреще.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А що перший празник
Зішле тобі втіху.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А що другий празник
Зішле тобі щастя.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А що третій празник
Зішле всім нам долю.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
***
Коляд, коляд, коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!
Короткі колядки на Різдво
На тоненькому льоду:
«Гей! Свята прийшли у гості!
Зустрічайте коляду!»
Трійка коней прудконогих
Мчить по білому сніжку —
Коляда везе в санчатах
Сто гостинців у мішку!
Чуєш, дзвоники співають:
Тілі-тілі-тілі-бом!
Їдуть ряджені на конях
Нас вітати із Різдвом!
***
Сніг на землю сипле тихо,
На душі велика втіха.
Вифлеємська зірка сяє
Та Ісуса прославляє.
***
Віє вітер з гір
Та до вас у двір,
Проситься до хати
Заколядувати.
Ви його почуйте,
Смакоту готуйте!
Бога прославляйте,
Нас не забувайте!
***
Колядую, колядую,
Вашi грошi добре чую,
Смак цукерок, пирога,
Подавайте п’ятака.
Прикольні колядки на Різдво
Я маленький сівачок, дайте грошей в кулачок
Не давайте копійки, бо дрантиві кишеньки.
Будьте, дядечку, гонорові, дайте гроші паперові.
Новий рік нам появився на місці старого.
Нехай він нам принесе добра, щастя, всього.
А старий рік хай ніколи назад не вертає.
А новий рік нехай вам пронесе здоров’я, сили.
Щоб ви вуйку і ви цьоцю, ще 100 літ прожили.
Сію жито і пшеницю, щоб дав Бог густі пашницю
Хочу вам на Новий рік, щоб щасливим був ваш вік
Щоби вам з роси й води пішли сташки й гарбузи
Щоб вас Бог в опіці мав, кожну напасть відвертав
Будьте щасні ви і діти, будьте гожі, мов ті квіті.
***
Колядую, колядую,
Самогонку носом чую,
Ковбасу і сало бачу.
Наливай, а то заплачу!
***
Колядую, колядую,
смак горілки носом чую,
наливайте по сто грам,
буде добре Вам і нам
Добрий вечір!