1 вересня – початок нового навчального року для багатьох юних українців. Саме час зустрітися з однокласниками та вчителями, за якими вже встигли скучити за літо.

Цього дня варто не тільки дарувати квіти і збирати рюкзак, а й вітати своїх близьких, дітей і вчителів зі святом.

Факти ICTV підготували оригінальні вірші на 1 вересня, які розтоплять серце і зарядять позитивом на цілий день.

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З Днем знань вітаємо щиро.

У силу знань ми віримо!

То ж вчіться на “відмінно”,

Натхненно і невпинно,

З азартом, з позитивом,

У гарнім колективі.

І хай нові знання

Ведуть до визнання.

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Вітаєм Вас з Днем знань,

І здійснень зичим бажань

Хай прийде достаток в Ваш дім,

Кохання та мир будуть в нім!

Хай Бог подарує здоров’я,

А учні вчаться з любов’ю!

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Школярів усіх ми вітаємо,

Знань легких вам бажаємо.

Щоб вчитися було в радість,

А уроки щоб не в тяжкість!

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Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

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Привітати з 1 вересня

Поспішаємо сьогодні ми тебе.

Вже зачекалися рідна школа

І всі твої вчителі.

Хай буде все, як в перший раз:

Посмішка, блиск щасливих очей.

А попереду – знову навчання

І твій веселий дружний клас.

Бажаю труднощів не знати

І вранці легко вставати!

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1 вересня – це не тільки свято для школярів, а й зміни в церковному календарі. З початку осені багато свят відзначатимуть за новими датами. Приміром, у 2023 віряни вже відзначатимуть інакше Різдво, Покрову та Миколу Чудотворця.