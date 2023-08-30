Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Бажаю вчитися з розумом: найкращі вірші на 1 вересня

30 Серпня 2023, 08:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Школа
Джерело: Unsplash

1 вересня – початок нового навчального року для багатьох юних українців. Саме час зустрітися з однокласниками та вчителями, за якими вже встигли скучити за літо.

Цього дня варто не тільки дарувати квіти і збирати рюкзак, а й вітати своїх близьких, дітей і вчителів зі святом.

Факти ICTV підготували оригінальні вірші на 1 вересня, які розтоплять серце і зарядять позитивом на цілий день.

***

З Днем знань вітаємо щиро.
У силу знань ми віримо!
То ж вчіться на “відмінно”,
Натхненно і невпинно,

З азартом, з позитивом,
У гарнім колективі.
І хай нові знання
Ведуть до визнання.

***

Вітаєм Вас з Днем знань,
І здійснень зичим бажань
Хай прийде достаток в Ваш дім,
Кохання та мир будуть в нім!
Хай Бог подарує здоров’я,
А учні вчаться з любов’ю!

***

Школярів усіх ми вітаємо,
Знань легких вам бажаємо.
Щоб вчитися було в радість,
А уроки щоб не в тяжкість!

***

Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!

***

Привітати з 1 вересня
Поспішаємо сьогодні ми тебе.
Вже зачекалися рідна школа
І всі твої вчителі.
Хай буде все, як в перший раз:
Посмішка, блиск щасливих очей.
А попереду – знову навчання
І твій веселий дружний клас.
Бажаю труднощів не знати
І вранці легко вставати!

***

1 вересня – це не тільки свято для школярів, а й зміни в церковному календарі. З початку осені багато свят відзначатимуть за новими датами. Приміром, у 2023 віряни вже відзначатимуть інакше Різдво, Покрову та Миколу Чудотворця.

Читайте також:
гороскоп на вересень 2023Не ломіться грудьми на амбразуру! Гороскоп на вересень 2023 року

Теги
1 вересня
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь