1 вересня – початок нового навчального року для багатьох юних українців. Саме час зустрітися з однокласниками та вчителями, за якими вже встигли скучити за літо.
Цього дня варто не тільки дарувати квіти і збирати рюкзак, а й вітати своїх близьких, дітей і вчителів зі святом.
Факти ICTV підготували оригінальні вірші на 1 вересня, які розтоплять серце і зарядять позитивом на цілий день.
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З Днем знань вітаємо щиро.
У силу знань ми віримо!
То ж вчіться на “відмінно”,
Натхненно і невпинно,
З азартом, з позитивом,
У гарнім колективі.
І хай нові знання
Ведуть до визнання.
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Вітаєм Вас з Днем знань,
І здійснень зичим бажань
Хай прийде достаток в Ваш дім,
Кохання та мир будуть в нім!
Хай Бог подарує здоров’я,
А учні вчаться з любов’ю!
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Школярів усіх ми вітаємо,
Знань легких вам бажаємо.
Щоб вчитися було в радість,
А уроки щоб не в тяжкість!
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Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
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Привітати з 1 вересня
Поспішаємо сьогодні ми тебе.
Вже зачекалися рідна школа
І всі твої вчителі.
Хай буде все, як в перший раз:
Посмішка, блиск щасливих очей.
А попереду – знову навчання
І твій веселий дружний клас.
Бажаю труднощів не знати
І вранці легко вставати!
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1 вересня – це не тільки свято для школярів, а й зміни в церковному календарі. З початку осені багато свят відзначатимуть за новими датами. Приміром, у 2023 віряни вже відзначатимуть інакше Різдво, Покрову та Миколу Чудотворця.