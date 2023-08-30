1 сентября — начало нового учебного года для многих юных украинцев. Самое время встретиться с одноклассниками и учителями, по которым уже успели соскучиться за лето.

В этот день стоит не только дарить цветы и собирать рюкзак, но и поздравлять своих близких, детей и учителей с праздником.

Факты ICTV подготовили оригинальные стихи на 1 сентября, которые растопят сердце и зарядят позитивом на целый день.

***

Поздравляю вас с Днем знаний,

С первым осени деньком!

От души я пожелаю

Всем учиться вам с умом.

Интереса не утратить,

И стремится постигать.

Ярких много новых знаний,

И вершин всех достигать.

***

В день знаний что вам пожелать?

Учились чтобы вы на пять,

Чтоб с радостью и без забот

Прошел у вас учебный год,

Вам знаний новых и стремлений,

Полезных, нужных вам умений,

Пусть помогают вам всегда

Любимые учителя!

***

Учиться, учиться, еще раз учиться

Не поздно, не рано всегда и везде.

И к знаниям новым всем нужно стремиться,

Ведь в знаниях — сила, как в яркой звезде!

И книга тебе будет пусть лучшим другом,

Ты к новому без нареканий стремись.

Пускай от удач голова идет кругом,

С Днем знаний! И к тайне сейчас прикоснись.

***

И вновь учебный новый год.

С Днем знаний я вас поздравляю!

Учеба снова вас зовет,

И нет ей ни конца, ни края.

Открытия пускай вас ждут

И интересных фактов горы.

Пусть волны знаний унесут

Вас на научные просторы!

***

Вас ждут великие открытья,

Полезных знаний хоровод.

Сегодня воздух весь пропитан

Душистым запахом цветов.

Пусть расцветают ваши души,

Усвоив нового поток.

Пусть каждый станет самым лучшим,

Пусть будет уровень высок.

***

1 сентября — это не только праздник для школьников, но и изменения в церковном календаре. С начала осени многие праздники будут отмечаться по новым датам. К примеру, в 2023 верующие уже будут отмечать иначе Рождество, Покров и Николая Чудотворца.