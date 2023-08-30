1 сентября — начало нового учебного года для многих юных украинцев. Самое время встретиться с одноклассниками и учителями, по которым уже успели соскучиться за лето.
В этот день стоит не только дарить цветы и собирать рюкзак, но и поздравлять своих близких, детей и учителей с праздником.
Факты ICTV подготовили оригинальные стихи на 1 сентября, которые растопят сердце и зарядят позитивом на целый день.
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Поздравляю вас с Днем знаний,
С первым осени деньком!
От души я пожелаю
Всем учиться вам с умом.
Интереса не утратить,
И стремится постигать.
Ярких много новых знаний,
И вершин всех достигать.
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В день знаний что вам пожелать?
Учились чтобы вы на пять,
Чтоб с радостью и без забот
Прошел у вас учебный год,
Вам знаний новых и стремлений,
Полезных, нужных вам умений,
Пусть помогают вам всегда
Любимые учителя!
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Учиться, учиться, еще раз учиться
Не поздно, не рано всегда и везде.
И к знаниям новым всем нужно стремиться,
Ведь в знаниях — сила, как в яркой звезде!
И книга тебе будет пусть лучшим другом,
Ты к новому без нареканий стремись.
Пускай от удач голова идет кругом,
С Днем знаний! И к тайне сейчас прикоснись.
***
И вновь учебный новый год.
С Днем знаний я вас поздравляю!
Учеба снова вас зовет,
И нет ей ни конца, ни края.
Открытия пускай вас ждут
И интересных фактов горы.
Пусть волны знаний унесут
Вас на научные просторы!
***
Вас ждут великие открытья,
Полезных знаний хоровод.
Сегодня воздух весь пропитан
Душистым запахом цветов.
Пусть расцветают ваши души,
Усвоив нового поток.
Пусть каждый станет самым лучшим,
Пусть будет уровень высок.
***
1 сентября — это не только праздник для школьников, но и изменения в церковном календаре. С начала осени многие праздники будут отмечаться по новым датам. К примеру, в 2023 верующие уже будут отмечать иначе Рождество, Покров и Николая Чудотворца.