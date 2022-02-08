Вже незабаром в Україні відзначатимуть одне з найромантичніших свят – День святого Валентина. Це чудова можливість приділити час своїй другій половинці та вкотре нагадати їй про свої почуття.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV бізнесмен і головний герой реаліті Холостяк 12 Алекс Топольський розповів, що можна подарувати дівчині на 14 лютого.

За словами чоловіка, вдалим подарунком будуть прикраси та романтична вечеря.

– День святого Валентина – це можливість в черговий раз нагадати своїй коханій людині про почуття, прожиті разом миті та знакові події. Я люблю це робити в оригінальний спосіб. Але якщо ідей обмаль, прикраси і романтична вечеря — завжди влучний варіант, – сказав Топольський.

Хореограф Євген Кот зазначив, що в День святого Валентина дівчині обов’язково потрібно дарувати увагу, турботу і кохання. Щодо матеріальних порадунків, то це можуть бути квіти та похід в СПА-салон.

– Можна написати вірш, вивчити його і прочитати. Також це може бути вечеря, прогулянка, похід в СПА-салон або масаж у романтичній атмосфері. Не обов’язково витрачати великі кошти або вигадувати щось супер креативне. Нашим дівчатам завжди треба увага, кохання, багато поцілунків та трішечки сексу кожного дня, – сказав Євген.

Своїми ідеями для подарунків дівчині також поділився психолог та учасник реаліті Холостячка 2 Роман Свечкоренко.

Він вважає, що з нагоди свята можна сходити зі своєю другою половинкою на майстер-клас. Але при виборі заходу важливо відштовхуватися від інтересів коханої людини.

– Це може бути ліплення, стрільба, кулінарні курси, водіння тощо. Зі свого боку, я б рекомендував спільне малювання картини, що ми нещодавно і робили з Лєрою. Ми отримали неймовірні емоції та спогади у вигляді того, що створили удвох. Повірте, ви обидва запам’ятаєте це дуже надовго, – сказав Рома.

Крім цього, у список подарунків Свечкоренко включив ювелірні прикраси та похід у СПА. За його словами, ці варіанти будуть актуальними як для чоловіка, так і для жінки.

– Спа-процедури покращують емоційний, психологічний та енергетичний стан, що вкрай актуально для людей, схильних до стресу. Особливо це актуально в період сезонної та зимової депресії, коли не вистачає емоцій. Якщо ви будете в цей момент разом – це буде ще краще. Розуміння того, що ви відпочиваєте та розслабляєтеся разом, дуже сильно зближує, – підсумував Роман.