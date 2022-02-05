Вже незабаром, 14 лютого, в Україні відзначатимуть День святого Валентина. Щороку мільйони закоханих чекають на це свято, оскільки воно асоціється з романтикою та побаченнями.

В цей день варто потішити свою другу половинку подарунком та особливою атмосферою. З цієї нагоди Факти ICTV підготували п’ять оригінальних способів, як відсвяткувати День святого Валентина у 2022 році.

SPA-процедури для двох

У День святого Валентина можна відпочити зі своєю другою половинкою і тілом, і душею. SPA-комплекси пропонують безліч романтичних процедур, які залишать незабутні враження.

Майстер-клас чи тренінг

Для тих, хто не звик витрачати свій час даремно, є варіант відзначити День закоханих зі своєю другою половинкою навчаючись. Ви можете сходити разом на уроки гри на барабанах, гончарної майстерності, пісочної анімації або навіть на майстер-клас із приготування суші.

Подорож

Попри те, що у 2022 року День святого Валентина припадає на понеділок, можна влаштувати собі вихідний в іншому місті чи країні. Головне – пам’ятати про карантинні обмеження.

Приготувати разом вечерю

В День святого Валентина можна разом приготувати вечерю, а потім насолодитися своїм витвором кулінарного мистецтва, переглядаючи цікавий фільм. Звичайно, можна й поспілкуватися, але під час готування у вас знайдеться на це час.

Із друзями

Якщо у вас є друзі, які не знають, як провести День закоханих, можна сходити на подвійне побачення. Яким воно буде – вирішувати вам.

Наприклад, цікавим варіантом може стати квест-кімната, каток, кінотеатр або затишний вечір у ресторані.