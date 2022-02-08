Уже скоро в Украине будут отмечать один из самых романтичных праздников — День святого Валентина. Это прекрасная возможность уделить время своей второй половинке и еще раз напомнить ей о своих чувствах.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV бизнесмен и главный герой реалити Холостяк 12 Алекс Топольский рассказал, что можно подарить девушке на 14 февраля.

По словам мужчины, удачным подарком будут украшения и романтический ужин.

– День святого Валентина – это возможность в очередной раз напомнить своему любимому человеку о чувствах, прожитых вместе мгновениях и знаковых событиях. Я люблю это делать оригинальным способом. Но если идей мало, украшения и романтический ужин – всегда удачный вариант, — сказал Топольский.

Хореограф Евгений Кот отметил, что в День святого Валентина девушке обязательно нужно дарить внимание, заботу и любовь. Что касается материальных порядков, это могут быть цветы и поход в СПА-салон.

— Можно написать стихотворение, выучить его и прочесть. Это может быть ужин, прогулка, поход в СПА-салон или массаж в романтической атмосфере. Не обязательно тратить большие средства или придумывать что-то супер креативное. Нашим девушкам всегда нужно внимание, любовь, много поцелуев и немного секса каждый день, — сказал Евгений.

Своими идеями для подарков девушке поделился психолог и участник реалити Холостячка 2 Роман Свечкоренко.

Он считает, что в честь праздника можно сходить со своей второй половинкой на мастер-класс. Но при выборе мероприятия важно отталкиваться от интересов любимого человека.

— Это может быть лепка, стрельба, кулинарные курсы, вождение и так далее. Со своей стороны, я рекомендовал бы совместное рисование картины, что мы недавно и делали с Лерой. Мы получили невероятные эмоции и воспоминания о том, что создали вдвоем. Поверьте, вы оба запомните это очень надолго, – сказал Рома.

Кроме того, в список подарков Свечкоренко включил ювелирные украшения и поход в СПА. По его словам, эти варианты будут актуальны как для мужчины, так и для женщины.

— Спа-процедуры улучшают эмоциональное, психологическое и энергетическое состояние, что крайне актуально для людей, склонных к стрессу. Особенно это актуально в период сезонной и зимней депрессии, когда не хватает эмоций. Если вы будете в этот момент вместе – это будет еще лучше. Понимание того, что вы отдыхаете и расслабляетесь вместе, очень сильно сближает, – подытожил Роман.