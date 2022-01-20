Милий подарунок до Дня святого Валентина – це простий спосіб показати своєму коханому, що ви відчуваєте, і розпалити трохи романтики, яка іноді губиться у повсякденному житті.

Щоб вашій милій валентинці не було самотньо, ми склали список романтичних подарунків, які сподобаються хлопцям на День святого Валентина.

У нас є безліч варіантів, які є доступними й, що найголовніше, гарантовано викличуть усмішку на його обличчі.

Затишок та комфорт

Халат. Невід’ємна частина гардеробу. Ваше кохання зігріватиме його навіть на великих відстанях.

Капці. Вони стануть теплим та приємним нагадуванням про вас і принесуть у будинок комфорт.

Мінікамін. Кращий подарунок, який створить затишну атмосферу у квартирі, зігріє холодними вечорами і наповнить ваш домашній простір теплом та любов’ю.

Милі дрібниці

Печиво та цукерки. Ніхто не скасовував класичні варіанти подарунків, але ви, звичайно, можете внести дрібку креативності. Напишіть на солодощах 14 причин, чому ви разом, або роздрукуйте спільні фото. Дайте волю вашій фантазії, і нудні їстівні презенти заграють по-новому.

Чай або кава. Зверніть увагу, що найчастіше воліє пити ваш партнер. Може, він божеволіє від гарячих напоїв? Тоді чудовою ідеєю буде подарувати його улюблену каву або подарунковий набір чаю.

Справи та бізнес

Планер. Підійде для зайнятих чоловіків, які ведуть бізнес або просто люблять до дрібниць розписувати свій день у блокнотах.

Гаманець. Ще одна необхідна річ, яка не буде припадати пилом на полиці без діла. За можливості можна вигравіювати на гаманці ініціали вашого партнера, йому сподобається.

Годинник. Немає подарунка краще, ніж наручний годинник. Він буде дивитися на час і згадувати про вас. Романтично, погодьтеся.

Навушники. Підійдуть як для роботи, так і для відпочинку.

Абонементи та сертифікати. Може, ваш хлопець віддає перевагу активному відпочинку? Подаруйте йому сертифікат на стрибок із парашутом або серфінг.

Абонемент у масажний салон – чудовий варіант, щоб відпочити від важкої роботи. Прекрасним подарунком також може стати сертифікат у його улюблений магазин.

Парфумована вода. Немає кращого аромату, ніж аромат вашої другої половинки. Порадуйте його чудовими парфумами.

Є багато симпатичних речей, які стануть хорошим варіантом подарунка на День святого Валентина. Ви також можете піти більш сентиментальним, але все ж таки доречним шляхом і подарувати фоторамку або альбом з кращими спільними знімками.

Також ви можете зробити щось своїми руками. Використовуйте фантазію на 100%. Не бійтеся експериментувати і в результаті побачите іскри щастя в очах вашого коханого.